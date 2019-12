Concorsi pubblici, bandi in scadenza/ Inail e Asl Torino: posti, requisiti e domande

L’Asl di Torino ha emanato un bando tra gli ultimi concorsi pubblici dell’anno per la copertura di 3 posti di dirigente medico, per varie discipline, ed un posto di dirigente amministrativo, per la S.S. patrimonio: il concorso inserito in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 dicembre prevede tre requisiti principali per partecipare alla selezione, ovvero Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta; Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. Le prove per chi verrà ammesso al bando di concorso sono scritta, pratica e orale: l’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove concorsuali sarà pubblicato sul sito internet aziendale http://www.aslcittaditorino.it/ – sezione “Concorsi Pubblici”. Ricordiamo che il bando di concorso vedrà scadenza nella presentazione della domanda il prossimo 16 gennaio 2020, con la modulistica e la compilazione online che dovrà avvenire a questo preciso indirizzo dell’Asl di Torino: qui di seguito invece è possibile trovare il testo integrale del bando di medicina (e anche tutti gli altri concorsi pubblici dell’Asl Torino).

CONCORSI PUBBLICI, BANDO INAIL IN SCADENZA OGGI

Scade invece oggi, 20 dicembre 2019, uno dei bandi di concorsi pubblici più “ricercati” dai diretti interessati di questi ultimi giorni: riguarda l’Inail – ovvero l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – che ha bandito la mobilità volontaria per a copertura di n. 30 posti, area C, del sistema di classificazione del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali – EPNE. Il bando è stato disposto presso la Direzione Generale e la Direzione Regionale Lazio dell’Inail, site nell’area metropolitana di Roma e vede questa ripartizione di posti: n. 20 posti profilo professionale delle attività amministrative; n. 10 posti profilo professionale delle attività tecniche. La domanda deve essere inviata entro questo pomeriggio all’indirizzo qui di seguito, dove si trova anche il testo integrale del bando Inail e le relative informazioni aggiuntive su requisiti principali, titoli e condizioni per partecipare alla selezione.

