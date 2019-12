Concorsi pubblici, bandi in scadenza oggi/ Ministero Giustizia: magistrati, 310 posti

Si avvicina la fine dell’anno, e come da tradizione sono diversi i concorsi pubblici in scadenza e altrettanti quelli che partiranno con l’inizio del 2020. Alcuni bandi sono ancora aperti ma nel giro di pochi giorni giungerà la fatidica scadenza dei relativi bandi. Restano ancora aperte numerose posizioni in tutta Italia. Oggi, lunedì 16 dicembre, ad esempio, è in scadenza un concorso indetto dal MiBAC per un conservatore museale presso il Comune di Sanremo. Secondo quanto previsto dal bando ufficiale, si tratta di un concorso indetto lo scorso 15 novembre e prevede un solo posto a disposizione da inserire nella Categoria D, con posizione economica D1. Il soggetto scelto dovrà occuparsi della conservazione e della gestione delle collezioni e della loro valorizzazione. In merito ai requisiti, il candidato non dovrà avere meno di 18 anni, deve essere un cittadino italiano o dell’Unione Europea ed in possesso della laura vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali; Storia e conservazione dei beni culturali; Economia per le arti, la cultura e la comunicazione, oppure la laurea specialistica in Archeologia; Conservazione dei beni architettonici e ambientali; Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; Storia dell’arte; Scienze economiche per l’ambiente e la cultura ed ancora la magistrale in Archeologia. Il vincitore sarà sottoposto a un accertamento per l’idoneità psico-fisica.

CONCORSI PUBBLICI, BANDI IN SCADENZA: 310 POSTI PER MAGISTRATI

Tra gli altri bandi in scadenza in questi giorni, anche quello relativo al concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 novembre scorso e con data di scadenza a 30 giorni per l’assunzione di 310 magistrati. Il concorso per esami prevede i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile, idoneità all’impiego, servizio di leva regolare. Il candidato, inoltre, non dovrà essere stato dichiarato non idoneo per più di tre volte nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. I partecipanti dovranno infine rientrare in una delle seguenti categorie: magistrati amministrativi e contabili e procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari. Inclusi anche dipendenti dello Stato, con compiti dirigenziali o appartenenti ad una delle posizioni contemplate dall’area C. L’esame consisterà in una prova scritta ed una orale e le domande di partecipazione dovranno pervenire unicamente per via telematica collegandosi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.

