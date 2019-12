Concorsi pubblici, scadenza bandi/ 200 posti prefetto, 100 per Fiat Melfi: requisiti

Tra i bandi dei concorsi pubblici in scadenza entro la fine dell’anno, da segnalare certamente gli ultimi giorni per presentare domanda al concorso per 200 posti di prefetto sparsi in ogni parte d’Italia. Organo periferico del Ministero degli Interni in ogni città italiana, la possibilità di trovare un’occupazione in quell’ambito ha ovviamente necessità e bisogno di requisiti molto stretti e “virtuosi”: «Cittadinanza italiana; 35 anni non compiuti: il limite è aumentato di un anno per i coniugati e di un altro anno per ogni figlio vivente. Aumenta di cinque anni nel caso degli appartenenti alle categorie protette. Per chi ha prestato servizio militare, invece, questo limite è aumentato per un numero di anni pari alla durata dello stesso, ma non oltre i tre anni; idoneità fisica all’impiego; possesso delle qualità morali e di condotta, oltre a godimento dei diritti civili e politici». La scadenza per presentare domanda e partecipare così – se con i giusti requisiti – alle prove di ammissione è fissata per il 19 dicembre prossimo: per farla è necessario accedere a questo preciso indirizzo ufficiale.

Qui il testo integrale del bando di concorso per prefetto

CONCORSI PUBBLICI, BANDO PER 100 POSTI IN FIAT MELFI

Mentre a livello internazionale Fca sta per concludere un’importantissima azione di fusione con Peugeot-Psa, sono in arrivo nuovi posti di lavoro in Basilicata presso lo stabilimento Fiat di Melfi: di recente il Gruppo italo-americano ha sottoscritto un Contratto di sviluppo con Invitalia (società del Ministero dell’Economia) per potenziare alcuni siti produttivi italiani. L’iniziativa porterà ben 100 nuove assunzioni nella fabbrica automobilistica in provincia di Potenza: l’accordo consentirà nei prossimi mesi di porre da una parte il reintegro di 3.458 lavoratori al momento in esubero e dall’altra di assumere 100 nuovi addetti. A questo indirizzo è possibile trovare tutti i bandi e le candidature con posizioni aperte, in particolar modo a Melfi dopo gli ultimi accordi industriali. Qui invece trovate altri bandi per concorsi pubblici tutti in scadenza entro la fine di dicembre 2019.



