Concorsi pubblici, scadenza bandi 2020/ Asl Roma, 53 posti per dirigente medico

Sono gli ultimi giorni per iscriversi, il prossimo 23 gennaio scade infatti il bando tra i concorsi pubblici della sanità regionale presso l’Asl Roma 4-5: si tratta del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 53 posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Bandito dalle Asl di Roma 3 e Roma 5, nel testo d’origine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 si chiarisce anche la riserva di un posto in favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. A livello di requisiti, è richiesto agli aspiranti candidati per i 53 posti in concorso, l’ovvia laurea in Medicina e Chirurgia, la Specializzazione in Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini e l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. Per poter partecipare alle selezioni del bando pubblici, la domanda di iscrizione va spedita per via telematica presso questo indirizzo http://concorsi.aslroma5.it entro e non oltre il 23 gennaio 2020. Qui invece trovate il bando integrale per medici Asl Roma-Tivoli dove trovare tutte le informazioni e requisiti.

CONCORSI PUBBLICI, ASL ROMA: LE PROVE D’ESAME

Sul fronte prove d’esame invece, il bando dei concorsi pubblici in scadenza per la sanità locale della Capitale è già piuttosto calendarizzato nei prossimi appuntamenti post scadenza domanda di iscrizione: nel testo pubblicato in GU si predispone già il computo di 100 punti totali per le prove d’esame, ripartiti in questo preciso schema, 20 punti per i titoli (10 punti per i titoli di carriera; 3 punti per i titoli accademici e di studio; 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici; 4 punti per il curriculum formativo e professionale), 80 punti per le prove d’esame specifiche (30 per la prova scritta, 30 punti per la prova pratica, 20 punti per quella orale). Le tematiche che dovranno affrontare i candidati selezionati vengono già spiegate dal bando di concorso: «Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire».

