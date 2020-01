Concorsi pubblici, scadenza bandi 2020/ Comune Milano, 173 posti per diplomati

Il prossimo 20 gennaio scadrà uno dei bandi di concorsi pubblici indetti a fine 2019 che maggiormente interessa i giovani appena diplomati nell’area di Milano: il Comune di Palazzo Marino ha indetto infatti un concorso pubblico per 173 posti riservati ai collaboratori dei servizi amministrativi. Non è prevista la laurea tra i requisiti principali e perciò è possibile che a partecipare alla competizione per titoli ed esami vi siano anche molti “semplici” diplomati di scuola secondaria di secondo grado. Gli altri requisiti previsti dal concorso pubblicato su Gazzetta Ufficiale riguarda l’età (dai 18 anni), la cittadinanza italiana, l’assenza di condanne penali definitive, non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica Amministrazione. Come annunciato anche nel bando dei concorsi pubblici del Comune di Milano – qui il testo integrale – è disponibile già il calendario con le date per l’eventuale prova preselettiva: il 4, 5 e 6 febbraio si terranno le prove scritte “preliminari” qualora gli iscritti al concorso superino quota 800 aspiranti addetti.

CONCORSI PUBBLICI, COMUNE DI MILANO: DOMANDA E PROVE

In seguito, il concorso pubblico prevede una prova scritta e una orale (con calendario ancora da definire in base a come saranno stati i risultati della preselettiva, o comunque delle iscrizioni da far pervenire entro il 20 gennaio): sempre nel bando dei concorsi pubblici del Comune di Milano si trovano anche tutte le modalità per poter inviare la domanda, oltre alle informazioni utili per poter partecipare al concorso per collaboratori amministrativi. È necessario accedere al portale ufficiale dopo essersi registrati: a quel punto la procedura è solo telematica, con il candidato che deve compilare la domanda dopo aver effettuato l’accesso e allegare la documentazione richiesta dal bando. Il tutto, dopo aver pagato una tassa di partecipazione di 3,90 euro e con la scadenza entro e non oltre il 20 gennaio 2020. Il giorno 26 gennaio, a questa pagina ufficiale del Comune di Milano, verrà data comunicazione delle date con convocazioni della preselettiva e, se non vi fosse, sulla diretta data delle prove scritte e orali.

