Concorsi pubblici, scadenza bandi/ Arsenale Taranto e Comune Bologna: posti e domande

Nell’ultima Manovra di Bilancio il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha introdotto – come informa il Sottosegretario alla Difesa – un nuovo bando per concorsi pubblici in merito alle assunzioni per nuovo personale presso l’Arsenale marittimo militare di Taranto: il grande sito dell’esercito presente in Puglia riceve in questa fine 2019 l’annuncio del piano di rilancio “Cantiere Taranto” già annunciato nelle scorse settimane dal Premier Conte dopo la visita in città per il dossier Ilva. Una parte della “risposta” dello Stato per far fronte alla crisi produttiva e industriale di Ilva-ArcelorMittal vede il rafforzamento dell’organico dell’Arsenale della Marina Militare, che sarà incrementato di 315 unità. Sono assunzioni per personale civile che entrerà nell’organico del sito militare con assunzioni a tempo indeterminato: al momento, gli interessati alle future assunzioni presso l’Arsenale di Taranto devono attendere l’uscita dei bandi di selezione (entro inizio gennaio), pubblicati sulla pagina dedicata ai concorsi Marina Militare, raggiungibile dal portale www.marina.difesa.it.

CONCORSI PUBBLICI, BANDO COMUNE DI BOLOGNA

Da un bando in attesa ad un altro appena pubblicato: i concorsi pubblici con scadenza tra la fine 2019 e l’inizio 2020 prevedono nuove possibilità di lavoro nel Comune di Bologna. È stato infatti indetto un concorso per diplomati con 25 posti di Assistenti Amministrativi – Contabili in pianta stabile e contratto a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro – Cat. C, posizione economica C1. La scadenza del bando di concorso è prevista per il prossimo 16 gennaio 2020, con presentazione della domanda da inviare esclusivamente a questo indirizzo online del Comune di Bologna: assieme alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di CV, eventuale riconoscimento o richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero; scansione del proprio documento di riconoscimento; scansione della ricevuta della tassa di selezione di 10,00 Euro. Qui trovate il testo integrale del bando per Assistenti Amministrativi, con requisiti e ulteriori informazioni aggiuntive per il concorso pubblico 2019-2020.

