Concorsi pubblici, scadenza bandi/ Firenze, 45 posti per contabili: date e requisiti

Nella lunga lista di concorsi pubblici in scadenza nei prossimi giorni, per la nostra rassegna quotidiana vi segnaliamo due bandi in particolare, uno a Firenze (Sesto Fiorentino) e l’altro a Frosinone nei campi amministrativi e sanitari. Partiamo in primis dal concorso pubblico, per esami, per la copertura di 45 posti, elevabili fino a 55, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativo/contabile: si ricercano istruttori amministrativi contabili e l’unico requisito principale viene stabilito dal bando ufficiale nel diploma di scuola media secondaria di secondo grado. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 13 febbraio 2020, con la domanda che va spedita con annessi documenti a questo indirizzo. Per scoprire modalità di iscrizione e ulteriori requisiti vi rimandiamo al bando integrale del concorso pubblico a Firenze, mentre sul fronte delle prove d’esame sono state decise due sole verifiche: una scritta e una orale, con gli argomenti e le materie anch’esse inserite nel bando integrale che trovate qui sopra. L’eventuale prova preselettiva, con data, luogo e l’orario che saranno comunicati esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Sesto Fiorentino (www.comune.sestofiorentino.fi.it), alla sezione “Bandi e avvisi” almeno 15 giorni prima della data della prova.

CONCORSI PUBBLICI, BANDO OSS A FROSINONE

Il secondo bando dei concorsi pubblici in scadenza in questo inizio 2020 riguarda invece un avviso pubblico per soldi titoli per la copertura di 120 posti di Oss (Operatore socio sanitario), con ruolo tecnico e categoria BS a tempo determinato nell’Asl di Frosinone. Sul fronte requisiti vanno sottolineati oltre alla cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea) anche l’Idoneità fisica all’impiego, con accertamento della idoneità fisica all’impiego con la osservanza delle norme in tema di categorie protette é effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. Non solo, servono ovviamente il possesso del titolo di Oss conseguito a seguito di corso di formazione di durata annuale, e il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per la presentazione della domanda, urge sapere che la scadenza è il prossimo 2 febbraio 2020 e va consegnato il tutto via domanda telematica all’indirizzo https://concorsi.aslfrosinone.it/ seguendo poi tutti i passaggi richiesti per la presentazione dei documenti necessari. Per i requisiti, le prove d’esame e tutte le informazioni aggiuntive rimandiamo al bando integrale del concorso pubblico per Oss a Frosinone.

