Concorso Agenzia delle Entrate per assistente tecnico/ Come fare domanda e requisiti

E’ stato istituito un nuovo concorso per ottenere un posto di lavoro presso l’Agenzia delle Entrate. Il bando prevede 900 posti disponibili come assistente tecnico, e come sempre, per poter accedervi bisognerà rispettare dei requisiti particolari. Le iscrizioni al nuovo concorso delle Agenzie delle Entrate scadranno il prossimo 23 settembre, e se verrà superato si potrà ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato. Una volta fatta richiesta partirà la selezione che prevede due diverse fasi, a cominciare dalla prima, una prova di tipo tecnico, dopo di che, passato il primo step, si potrà accedere all’esame orale.

Il 3 novembre sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il calendario relativo con le date in cui verranno svolti i test, e il bando è rivolto a periti edili e geometri, con l’obiettivo di reclutare “figure con conoscenze sia teoriche che pratiche in ambiti di programmazione e operatività dei servizi catastali e cartografici, ma anche competenze nei settori di consulenza tecnica, osservatorio del mercato immobiliare e la capacità da parte del soggetto di predisporre e monitorare i dati raccolti”.

CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE: TUTTI I DETTAGLI E LE INFO

Per poter partecipare al concorso delle Agenzie delle entrate bisogna avere la cittadinanza italiana, essere in regola nei confronti degli obblighi militari, essere in possesso di diritti politici e civili, essere idoneo a livello fisico, e avere un diploma di licenza superiore affine al lavoro richiesto. La domanda per il nuovo concorso per le agenzie delle entrate dovrà essere inoltrata per via telematica tramite l’apposita sezione che si trova sul sito ufficiale, entro le ore 23:59 del prossimo 23 settembre.

Bisognerà compilare i moduli con le informazioni richieste, dopo di che, una volta effettuata l’iscrizione, se tutto andrà come previsto il candidato riceverà una PEC che certificherà l’acquisizione dei dati da parte dell’Agenzia. Sarà quindi fondamentale per i candidati avere una casella attiva di posta certificata, pena la mancata ricezione dell’email dall’Agenzia. Una volta chiuse le iscrizioni, il 3 novembre si saprà se si è riusciti ad entrare a far parte dei candidati in vista poi della prova tecnica.

