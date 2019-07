Concorso funzionari ministero giustizia/ Online il bando: 2.329 nuove assunzioni

E’ stato reso pubblico il nuovo concorso riguardante del ministero della giustizia. Nelle scorse ore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 59, il bando per l’assunzione di ben 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, con l’obiettivo di individuare nuovi funzionari da inquadrare nell’area funzionale terza, di fascia economica F1. Di questi 2.329 nuovi funzionari, 2242 saranno destinati all’amministrazione giudiziaria e ai relativi uffici, 67 all’amministrazione minorile, e infine i restanti 20, all’organizzazione e alle relazioni per l’amministrazione penitenziaria. Si tratta dell’inizio del programma di assunzioni previsto dal guardasigilli Bonafede, che punta ad assumere entro 3 anni ben 8747 unità per l’amministrazione giudiziaria, altre 503 per quella penitenziaria e infine 326 per quella minorile.

CONCORSO FUNZIONARI MINISTERO GIUSTIZIA

“Dopo appena sei mesi dagli importanti stanziamenti in legge di stabilità per un piano di assunzioni senza precedenti – le parole dello stesso ministro della giustizia, riportate dal sito ufficiale del ministero – ecco il primo dei concorsi per uno dei profili più importanti della giustizia italiana. Sarà un concorso che si avvarrà di procedure accelerate e delle tecnologie informatiche su cui il Ministero ha già dimostrato di essere all’avanguardia. E’ con orgoglio quindi che posso annunciare che la promessa è mantenuta e dopo vent’anni si torna ad assumere funzionari giudiziari”. Per avere ulteriori informazioni sul bando di concorso, vi rimandiamo al sito ufficiale del ministero della giustizia, dove saranno forniti tutti i dettagli per le modalità di presentazione online della domanda di partecipazione. Anche per questo nuovo bando verranno utilizzate le procedure tecnico-informatiche, fa sapere il ministero, già sperimentate in occasione dei precedenti concorsi per il ruolo di assistente giudiziario e per quello di assistente sociale. “L’assunzione – conclude il comunicato stampa ufficiale del bando – darà nuova linfa alle strutture minorili e penitenziarie, e soprattutto nuova linfa ai uffici giudiziari dove la figure del Funzionario è estremamente importante oltre che attualmente molto carente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA