Concorso magistrati, bando da 400 posti/ Basterà la laurea di 4 anni: info e modalità

Nella giornata di ieri la ministra della giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto ministeriale per un nuovo concorso da 400 posti per il lavoro di magistrato ordinario. Rispetto al passato, è stata ampliata la platea di coloro che possono prendere parte al concorso stesso: grazie alle modifiche introdotte dal decreto aiuti-ter, lo stesso sarà infatti aperto a quanti sono in possesso del “solo” diploma di laurea conseguito al termine di un corso universitario di una durata non inferiore ai quattro anni.

Ambra Angiolini, Fuori dal Coro mostra documento sfratto/ “Intestato ad Allegri ma…"

Si è quindi deciso di semplificare le regole di accesso, permettendo ai candidati di partecipare subito dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, e senza essere costretti a frequentare scuole di specializzazione per le professioni legali né l’abilitazione alla professione forense, o eventualmente l’obbligo di frequenza di tirocini. Per quanto riguarda le tempistiche del concorso per magistrati, questo durerà otto ore, il tempo che i candidati avranno a disposizione per la consegnata degli elaborati scritti, un ritorno alla normalità dopo che la pandemia di covid aveva obbligato una riduzione della durata negli ultimi due concorsi in magistratura.

Fratelli Bianchi puntano a sconto di pena/ Omicidio Willy, nuovi esami su cause morte

CONCORSO MAGISTRATI DA 400 POSTI: IN ATTESA DEGLI ULTIMI DETTAGLI UFFICIALI

Non sono ancora state stabilite le date, le sedi e la modalità di svolgimento, che verranno comunicate a breve tramite Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministro della giustizia. In ogni caso è certo che l’esame prevederà una prova scritta, da svolgere anche attraverso l’utilizzo di mezzi informatici (altra novità introdotta dalla Riforma Cartabia), e successivamente una prova orale che riguarderà le materie diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell’insolvenza e ordinamento giudiziario. E’ previsto anche un colloquio in una lingua straniera. In attesa di tutte le notizie ufficiali, proseguono le correzioni dell’ultimo maxi concorso da 500 posti di luglio 2022, e nel contempo stanno per terminare gli esami orali di quello precedente, che era invece scattato a luglio di un anno fa.

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini Covid oggi 19 ottobre/ Quarta dose solo al 20% degli interessati

© RIPRODUZIONE RISERVATA