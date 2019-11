Concorso Ripam Campania, risultati categoria D/ Prove preselettive: esito provvisorio

Il Formez, Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA, ha pubblicato i risultati delle prove preselettive del Concorso Ripam Campania, per quanto riguarda la categoria D, con soglia minima per ciascuno degli 8 profili. Ma è precisato che si tratta di un esito provvisorio, mentre solo qualche giorno fa sono terminate le correzioni della categoria C. A tal proposito Formez ha fatto sapere su Twitter che l’esito in questo caso verrà pubblicato «dopo l’approvazione degli elenchi da parte della commissione interministeriale. Comunque a breve!». L’ente preposto alla correzione dei testi scritti per il concorsone regionale ha fatto sapere anche che dal 17 ottobre sono ben 143mila comunque le prove che sono state corrette. L’annuncio comunque oggi è arrivato poco prima delle 17 con una nota ufficiale. Sul sito poi sono stati messi a disposizione i vari link con i relativi allegati.

CONCORSO RIPAM CAMPANIA, RISULTATI PROVE PRESELETTIVE CATEGORIA D

«Si procede alla pubblicazione degli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta, di cui al bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D». Così Formez in merito al Concorso Ripam Campania. Poi sono stati specificati i diversi profili e le relative soglie di ingresso. Venerdì sera era arrivato l’annuncio riguarda la pubblicazione oggi delle graduatorie del concorso. «Eccoci: terminata la Commissione interministeriale, ecco cosa emerso su concorso Ripam Campania. Entro lunedì saranno pubblicati gli elenchi della categoria D; sono terminate oggi le correzioni della categoria C». Formez così aveva risposto alle domande riguardanti la categoria D del concorso, poi sui social sono cominciate quelle per la categoria C, come vi abbiamo spiegato sopra.





© RIPRODUZIONE RISERVATA