Conduttrice tv Vicenza irride bimbo di Cosenza/ Le scuse: “Una frase infelice”

A Mattino5 si tratta il caso che ha provocato un polverone negli scorsi giorni, quello della conduttrice di tv di Vicenza, TVA, Sara Penna. Dopo la sfida fra Cosenza e Vicenza dello scorso 20 maggio, che ha portato la compagine biancorossa alla retrocessione in Serie C, l’inviato in Calabria viene travolto dall’euforia dei tifosi cosentini, e il microfono arriva ad un bambino che grida “Lupi si nasce!” (i Lupi sono appunto i cosentini ndr). La conduttrice ha replicato con il sorriso: “E gatti si diventa… Non ti preoccupare che venite anche voi qua in Pianura a cercare qualche lavoro”. Un intervento che ha causato un putiferio e che ha fatto il giro del web e dei social, scatenando un fiume di polemiche. La ragazza si è subito dopo scusata e oggi ha cercato di scusarsi ulteriormente, intervenendo presso i microfoni di Mattino5, su Canale 5: “Che effetto mi fa rivedermi? Lo stesso fastidio che mi da quando ho pronunciato la frase, tutti i giorni sento sempre la stessa, lo stesso mantra, non è piacevole sicuramente”.

Quindi il conduttore Vecchi ha domandato: “Ti da fastidio che venga fatto ascoltare o la frase?”, e lei ha replicato: “Mi do fastidio da sola, la frase, come l’ho detta, l’intonazione, e mi da fastidio il senso che è stato dato, di una frase che non è stata conclusa e spiegata fino in fondo, che comunque era infelice e non appropriata”. Di nuovo Vecchi: “Avendo l’opportunità di completarla cosa manca?”, e la replica: “Manca quello che i tifosi vicentini spesso mi rimproverano, ovvero, che io tifo Vicenza ma che sono in realtà sarda. anche io sono nata tifosa del Cagliari poi sono venuta qui a Vicenza e sono diventata ‘magna gatti’, sono venuta qui per lavoro di mio padre, immigrato in Veneto”.

CONDUTTRICE TV VICENZA A MATTINO 5, AURIEMMA: “UN RAZZISMO INVOLONTARIO”

Una spiegazione che però non ha convinto Raffaele Auriemma, noto giornalista, inviato e tifosissimo del Napoli, che in collegamento con Mattino5 ha replicato alla conduttrice della tv di Vicenza: “L’ho percepito tante volte nel triangolo Veneto, Lombardia, Vicenza, Brescia, Bergamo, io esprimo la mia solidarietà nei confronti di minaccia e offese, però ha un bel coraggio di mostrarsi in tv dopo quanto accaduto, lei è stata protagonista di un razzismo involontario, secondo lei è normale esprimersi da quelle parti in quel modo”. E ancora: “Il razzismo è un’idea secondo cui la specie umana è caratterizzata da un fenotipo che è inferiore rispetto ad un altro e questo è sbagliato così come è sbagliato il concetto che dei meridionali prendano la valigia di cartone, la leghino con lo spago e vadano al nord”.

"Tanto venite a cercare lavoro in pianura" In diretta a #Mattino5 parla la conduttrice vicentina che ha pronunciato questa frase al bimbo tifoso pic.twitter.com/XvNnHIubsW — Mattino5 (@mattino5) June 1, 2022













