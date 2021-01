Conferenza stampa Arcuri, diretta video/ Il piano: 5,9 milioni vaccinati entro marzo

Torna l’appuntamento settimanale con il commissario all’emergenza Domenico Arcuri: alle ore 18.30 ci sarà la prima conferenza stampa del nuovo anno in diretta video come sempre dal canale YouTube di Invitalia. Tanti i temi sul tavolo, dal report sulla situazione epidemiologica di questo inizio 2021 – domani attesi i nuovi dati sul monitoraggio Iss che formuleranno le nuove “colorazioni” delle Regioni – al piano vaccini che entra nella fase operativa intensa, con l’accelerazione importante avvenuta dopo i forti ritardi iniziali.

Sono più di 320mila i vaccinati italiani fino ad oggi 7 gennaio, con l’Italia che si contende alla Germania il primato europeo (ottavi al mondo, ndr): ieri lo stesso commissario Arcuri, incontrando le Regioni assieme ai Ministri Speranza e Boccia, ha illustrato i risultati attuali della fase 1 della campagna vaccini in vista dei prossimi decisi mesi di battaglia alla pandemia Covid-19. «La campagna di vaccinazione volontaria contro il coronavirus si può completare entro agosto, così da permettere all’Italia di uscire dalla pandemia già a inizio autunno», ha detto Arcuri nel vertice con le Regioni.

PIANO VACCINI: 5,9 MILIONI DOSI SOMMINISTRATE ENTRO MARZO

Nella conferenza stampa del pomeriggio il commissario dovrebbe tornare a illustrare le “evoluzioni” del piano vaccini in vista dell’arrivo delle dosi di Moderna dopo l’approvazione ieri dell’Ema e dell’Unione Europea: il programma attuale studiato da Ministero della Salute e lo stesso Arcuri vede 5,9 milioni di italiani vaccinati entro fine marzo, poi 13,7 ad aprile e 21,5 milioni entro fine maggio. In questo modo – hanno ribadito da Invitalia secondo le fonti di agenzia – si potrà concludere la campagna di vaccini anti-Covid entro l’estate. La condizione però fondamentale per rispettare tale “road map” è l’arrivo – oltre che del vaccino Moderna – delle 40 milioni di dosi di Oxford-AstraZeneca: al momento il tasso dei vaccinati ogni giorno si attesta sulle 80mila ma occorre aumentare ulteriormente per poter arrivare a pieno regime nei prossimi mesi. Intervenuto durante una conferenza stampa organizzata dalla Regione Umbria, ancora Arcuri spiega «Dobbiamo tutti aiutarci a spiegare alla nostra gente, all’opinione pubblica, che usiamo tutti i vaccini che abbiamo. Non siamo produttori – conclude – ma siamo tifosi perché l’Autorità di certificazione europea approvi prestissimo non solo le due aziende che oggi ce lo stanno fornendo ma anche le altre».



