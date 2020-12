Conferenza stampa Arcuri, diretta video/ “Piano vaccini: immunità gregge in 9 mesi”

Il 27 dicembre il “vaccine day” europeo sbarca anche in Italia e con le prime vaccinazioni allo Spallanzani di Roma e in altri centri sanitari del Paese inizia ufficialmente il “piano vaccini” che ci accompagnerà per tutto il prossimo anno: alle ore 18.30 viene anticipato oggi (invece che il giovedì) l’appuntamento con la conferenza stampa settimanale del commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, con il piano vaccini che sarà ancora una volta il tema più importante affrontato nella sede nazionale di Invitalia.

Con la consueta diretta in video streaming sul canale YouTube di Invitalia, il commissario Arcuri informerà i cittadini oltre sui dati settimanali della pandemia anche lo stato di preparazione della maxi campagna di vaccinazione al via domenica prossima. «Abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni per i primi tre trimestri: prima dose e richiamo per 20 milioni di italiani in nove mesi. Il faro sono quei 42 milioni di italiani: il 70%, l’immunità di gregge», spiega Arcuri intervistato oggi dal Fatto Quotidiano.

LE ULTIME ANTICIPAZIONI SUL PIANO VACCINI

Pfizer ha assicurato che le prime 10mila dosi arriveranno un giorno prima del Vaccine Day europeo, dunque già il giorno di Santo Stefano: come anticipa Arcuri, «Il carico sarà diviso per 21 e da Roma ripartiranno le dosi per venti presìdi regionali. I viaggi dalla capitale saranno gestiti dalle forze armate. Nei successivi, a partire dal secondo del 30 gennaio, la Pfizer porterà le dosi nei trecento centri regionali». Sono stati scelti nei giorni scorsi i luoghi e le dosi regione per regione e al momento il 98% possiede la cella frigorifera per conservare il particolare vaccino Pfizer: il rimanente 2% verranno comprate nelle prossime settimane dalla struttura commissariale diretta da Arcuri. Come già spiegato, toccheranno all’Italia 202 milioni di dosi, il 13,4% totale dell’Ue: «subito da Pfizer ne avremo 27 milioni: 8,8 nel primo trimestre 2021, 8,1 nel secondo trimestre, 10,1 nel terzo. E l’Ue sta negoziando con l’azienda per farcene arrivare altri 13,5 milioni. Se il 6 gennaio Ema approverà anche Moderna noi siamo pronti per riceverne 10,8 milioni: 1,4 nel primo trimestre, 4,7 nel secondo e altrettante nel terzo. E l’Ue sta negoziando perché ce ne arrivino altri 10,8 milioni», conclude il commissario anti-Covid. Durante la conferenza stampa più che probabile il tema che sarà toccato sugli acquisti (viste anche le recenti inchieste giornalistiche) di siringhe e materiale utile al vaccino.



