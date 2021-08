Conferenza stampa Biden su Afghanistan/ Diretta video: aggiornamenti sulla ritirata

Joe Biden terrà una conferenza stampa per fornire aggiornamenti in merito alle evacuazioni dell’amministrazione in Afghanistan — ed in secondo luogo dei danni causati dall’uragano Henri -. Prima di ciò il presidente degli Stati Uniti tratterà il tema relativo alla nascita nel nuovo Emirato islamico nella situation room con i membri del suo team sulla sicurezza nazionale. L’intervento è in programma alle ore 16.00 locali, per cui andrà in onda in Italia alle 22.00. Lo ha reso noto la Casa Bianca, che trasmetterà la diretta streaming video.

La decisione di parlare alla popolazione degli Stati Uniti è arrivata a seguito della notizia odierna della morte di 7 persone (in totale sarebbero 20 dall’inizio delle evacuazioni) all’aeroporto di Kabul per la calca tra i civili che attendono di poter lasciare l’Afghanistan. Alcuni bambini, inoltre, sarebbero scomparsi. I talebani, da parte loro, hanno accusato americani e alleati di essere gli artefici del caos in virtù delle promesse di espatrio alla popolazione. L’allerta è massima, dato che la situazione nei prossimi giorni potrebbe aggravarsi ulteriormente.

Conferenza stampa Biden su Afghanistan: il tema della sicurezza

Dal Pentagono è stato dato il via libera all’utilizzo di voli commerciali per accelerare le operazioni di evacuazione. Sei compagnie aeree statunitensi – dall’American Airlines a Delta passando per United – metteranno a disposizione alcuni dei loro aerei di linea al fine di permettere agli afghani di fuggire in Europa oppure negli Stati Uniti. La vicepresidente Kamala Harris, intanto, è volata in Asia al fine di ribadire che il Paese “ha un impegno duraturo per la regione”.

Il Governo americano, nonostante le conferme in merito alle responsabilità assunte, teme ripercussioni. Le condizioni intorno all’aeroporto di Kabul si stanno deteriorando. Inoltre, il pericolo di attacchi da parte dell’Isis sembra essere consistente. Il tema della sicurezza del Paese sarà centrale nel corso della conferenza stampa di Joe Biden sugli aggiornamenti provenienti dall’Afghanistan, che verrà trasmessa in diretta streaming video tramite i canali ufficiali della Casa Bianca.

