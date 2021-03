Conferenza stampa Dpcm senza Draghi/ Diretta video con Gelmini, Speranza e Brusaferro

Alle ore 18.45 nel cortile di Palazzo Chigi il Governo Draghi presenta alla nazione in conferenza stampa il nuovo Dpcm con tutte le regole anti-Covid che varranno dal 6 marzo prossimo fino al 6 aprile (compreso dunque le feste di Pasqua e Lunedì dell’Angelo): la diretta video streaming sarà garantita dalle principali tv-all news oltre al canale YouTube di Palazzo Chigi, ma non sarà presente il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Saranno infatti i Ministri Mariastella Gelmini (Affari Regionali) e Roberto Speranza (Salute) ad illustrare le nuove misure al Paese, coadiuvati dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli (entrambi membri del Comitato Tecnico Scientifico).

Si conferma la scelta di “continuità” con il Governo Conte dell’utilizzo di un Decreto “amministrativo” con licenza di poteri straordinari determinato dallo stato di emergenza, ma cambia radicalmente la modalità di comunicazione: non più un “uomo solo al comando” come fece per l’intera gestione della pandemia lo scorso anno il Premier Conte, bensì la parola concessa ai Ministri competenti che daranno comunicazione delle misure e con la presenza dei membri Cts per rispondere alle domande sulle decisioni prese dall’esecutivo.

CONFERENZA STAMPA DPCM: TUTTE LE NOVITÀ

Con ben 4 giorni di anticipo sull’inizio delle misure in vigore, il nuovo Dpcm viene presentato al Paese conclusa la lunga fase di preparazione fatta di continui vertici a Palazzo Chigi tra Ministri, Cts e Premier e anche in video-collegamento con le Regioni, l’ultimo proprio oggi alle ore 12. Dovrebbero essere sciolti tutti i nodi sul comparto generale delle misure, in sostanza confermando il “pacchetto” già visto nel precedente Dpcm, con alcune modifiche sui temi della scuola e le regole nelle singole zone “colorate” del Paese. Resta il sistema di classificazione a fasce (bianca, gialla, arancione, rossa), il divieto di spostamento fuori Regione e il coprifuoco, con chiusure delle attività solo in zona rossa mentre bar-ristoranti tengono serranda abbassata anche in zona arancione (se non per asporto-domicilio) con chiusure dopo le ore 18 in fascia gialla.

In merito alla chiusura delle scuole – tema che ha ritardato di qualche giorno la firma del nuovo Dpcm, invece prevista per questa sera dopo la conferenza stampa – la linea di compromesso trovato all’interno del Governo vede la Didattica a Distanza al 100% per tutte le scuole di ogni ordine e grado (esclusi gli asili) in zona rossa, lasciando la facoltà (dunque non l’obbligo) alle Regioni e ai Comuni di chiudere gli istituti a livello locale laddove si superi la soglia di 250 casi di contagio Covid ogni 100mila abitanti. Qui tutte le novità e i divieti, suddivisi per zona, nel nuovo Dpcm in rampa di lancio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA