Conferenza stampa Draghi, Bianchi, Messa: diretta video/ Scuola e Pnrr: tutti i temi

PNRR E SCUOLA, DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA DRAGHI

Alle ore 12 è stata convocata una nuova conferenza stampa del Premier Mario Draghi, questa volta in compagnia dei Ministri Patrizio Bianchi (Scuola-Miur) e Maria Cristina Messa (Università) sul tema della scuola e del Pnrr: la diretta video streaming, come sempre, sui canali social di Palazzo Chigi a cominciare dal canale YouTube.

Dopo il NaDef, la legge delega fiscale e il Consiglio Europeo, con la conferenza stampa odierna Draghi torna per la quarta volta in poco tempo davanti ai giornalisti: nell’occasione di oggi il Capo del Governo illustrerà le novità emerse nella prima cabina di regia tenuta sul Pnrr con a tema scuola, l’educazione, l’Università e futuro. I primi miliardi del Recovery Plan sono pronti per essere assegnati e probabilmente già nel Consiglio dei Ministri delle prossime ore (dove è atteso anche il varo del Decreto riaperture) dovrebbero essere elencati nel dettaglio.

I TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA DRAGHI-BIANCHI-MESSA

Piano asili nido, il progetto scuola 4.0 con le classi connesse a livello digitale, ma anche palestre nelle scuole di periferia, concorsi docenti: sono questi solo alcuni dei progetti pronti ad essere “incardinati” nel Pnrr con le prime assegnazioni dei fondi europei, con annesse linee guida per poter far decollare finalmente i partenariati pubblico-privato e spingere gli investimenti nella ricerca. Il progetto sulla scuola è molto ambizioso e il Governo Draghi ha deciso di partire da qui per iniziare il lungo percorso di assegnazione dei fondi Pnrr con una agenda molto stretta che porterà nei prossimi mesi almeno due Cdm a settimana per seguire passo dopo passo il piano del Recovery Plan concordato con la Commissione Europea. Nella cabina di regia precedente alla conferenza stampa, oltre a Draghi, Bianchi e Messa, v’erano presenti anche i Ministri Bonetti (Famiglia e Pari Opportunità), Carfagna (Sud) e Gelmini (Affari Regionali), ma anche Garofoli (sottosegretario all Presidenza) e Franco (Economia). Come ben definisce il focus della “Tecnica della scuola” sulla cabina di regia per la scuola, i finanziamenti del Recovery plan «non potranno avere ricadute sul capitolo contrattuale e quindi stipendiale: per quello, bisognerà attingere, come sempre, dalle Leggi di Bilancio».

