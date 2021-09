Conferenza stampa Draghi e Franco, diretta video/ I temi: Nadef, Pil, fisco e Manovra

DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA DRAGHI-FRANCO

Alle ore 16 il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato una conferenza stampa a Palazzo Chigi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio: assieme al Ministro dell’Economia Daniele Franco, il Premier illustrerà le novità presentate oggi in Consiglio dei Ministri, in particolar modo la Nadef e il Decreto legge con diverse proroghe all’ordine del giorno.

Come sempre sarà possibile seguire la conferenza stampa sui canali ufficiali di Palazzo Chigi, con la diretta streaming video sul canale YouTube in avvio dopo le ore 16. Il Premier torna a rispondere alle domande dei giornalisti dopo l’ultimo decreto sul Green Pass e in vista di mesi imminente cruciali per la ripresa economica post-Covid e per i progetti del PNRR. La Nadef – Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza – rappresenta il primo passo che scandisce il quadro macro-economico in cui si muoverà il Governo nella prossima Manovra di Bilancio, attesa in Parlamento dopo il 20 ottobre.

I POSSIBILI TEMI

Nella conferenza stampa si discuterà dunque principalmente dei punti inseriti nella Nadef, a cominciare dai dati macroeconomici sul Pil e il debito pubblico dati in netto miglioramento rispetto alle aspettative poste lo scorso aprile. Si attende il rinnovo del Superbonus casa fino al 2023, con la proroga che dovrebbe poi essere inserita a livello strutturale in Finanziaria accontentando le richieste dei partiti che premevano per un rinnovo a pieno regime. Slittano invece a dopo le Elezioni Amministrative i “nodi” della legge delega fiscale con annessa (molto discussa) riforma del catasto: discussioni restano sul ddl salario minimo, sul rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza e sulla possibilità di una rottamazione quater delle cartelle esattoriali. In Cdm, oltre alla Nadef, è stato varato un nuovo decreto legge che si concentra su proroghe urgenti: un mese in più per le domande retroattive sull’assegno unico familiare (poi inserito a livello strutturale nella prossima Manovra, ndr), ma anche nuovi tempi supplementari per le imprese che devono pagare l’Irap sospesa nel 2020 dopo aver superato i limiti Ue sugli aiuti di Stato. Infine, è previsto sempre nel dl in discussione nel Consiglio dei Ministri, un intervento per consentire ai Comuni di certificare le firme digitali raccolte per il referendum sulla cannabis e sull’abolizione del Green Pass.

