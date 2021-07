Conferenza stampa Draghi-Speranza-Cartabia/ Diretta video streaming: nuovo Green Pass

Tutto pronto per seguire in diretta video streaming dalla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la conferenza stampa sul nuovo Decreto Covid, l’estensione del Green Pass e le ultime novità sulla riforma della giustizia: interverranno nella conferenza stampa il Presidente del Consiglio Mario Draghi, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia e il Ministro della Salute Roberto Speranza. Tanti i temi sul tavolo, ma in primis sono le novità del Decreto Covid approvato nel Cdm delle ore 17 ad interessare gli italiani per le prossime settimane di vacanza estiva: l’obbligo del Green Pass per entrare in tutti i luoghi al chiuso dovrebbe divenire realtà, con una specifica “differenziazione” su 3 livelli per l’applicazione di tale norma, atta ad evitare le chiusure in piena estate con l’esplosione della Variante Delta del Covid-19.

– Servizi essenziali che non richiedono Green Pass (mezzi di trasporto pubblici locali, ospedali, supermercati, farmacie)

– servizi ne prevedono una versione ‘light’, con una sola dose con una data già fissata e ravvicinata per la seconda (ristoranti e bar al chiuso)

– elenco attività per cui il Green Pass dovrà attestare la vaccinazione completa (luoghi affollati come concerti, cinema, teatri, eventi, banchetti)

«Il Green pass scioglierebbe tanti nodi in tante situazioni della quotidianità che oggi sono bloccate. Le discoteche sono chiuse, è meglio aprirle col Green pass o tenerle chiuse? Direi che è meglio che siano aperte col Green pass. Negli ospedali ci potranno essere molto più visite ai propri cari grazie al Green pass», ha spiegato oggi il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo a “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.

CONFERENZA STAMPA SUL GREEN PASS: COME SEGUIRLA IN DIRETTA

Nella conferenza stampa a Palazzo Chigi sarà il Premier Draghi ad illustrare tanto le regole del Green Pass, quanto i parametri modificati per il monitoraggio settimanale di attribuzione dei colori per la zona gialla; infine, nel Decreto Covid viene inserito anche la proroga dello stato d’emergenza fino a fine dicembre 2021. L’intento del Governo è quello di prendere misure importanti per limitare la diffusione della variante, senza per questo gravare sull’estate sociale, economica e turistica ormai già iniziata: importante sarà capire da Draghi e Speranza quali saranno le nuove regole per le soglie minime di abbandono della zona bianca, tenuto conto che saranno decisivi i numeri sui ricoveri e i vaccini molto più che l’incidenza dei contagi e l’Rt (rispetto al precedente Decreto Covid). Nel corso della conferenza stampa, oltre che definire la sintesi attuata dal Premier sui diversi scontri nella maggioranza (su tutti la Lega di Salvini, contraria ad un obbligo esteso del Green Pass), vista la presenza della Ministra Cartabia sarà inevitabile un’informativa circa la riforma della giustizia. Anche qui i tempi stringono visto che il testo approvato in CdM due settimane fa deve giungere in Parlamento prima della pausa estiva, previa la perdita dei primi fondi del PNRR: nel pomeriggio la Commissione Giustizia ha stabilito la road map dei prossimi giorni, districandosi nella “pioggia” di emendamenti presentati dal M5s in aperta polemica con la nuova versione della riforma Cartabia. Per seguire tutto quanto occorre collegarsi con la diretta video streaming sui canali social di Palazzo Chigi non appena sarà terminato il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio (convocato per le ore 17).

