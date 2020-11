Conferenza stampa Iss: diretta video/ Analisi epidemiologica: indice Rt e morti Covid

Alle ore 17 è stata convocata la nuova conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità presso la sede del Ministero della Salute sulla consueta analisi della situazione epidemiologica nel Paese. Interverranno all’Auditorium “Cosimo Piccinno” di Roma – con diretta video streaming sul canale YouTube del Ministero – il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e il Direttore Generale della Prevenzione Iss-Ministero Gianni Rezza, ad illustrare le novità sugli ultimi dati Covid-19, sulle stime di contagi, ricoveri e vittime per i prossimi giorni: inoltre, la conferenza stampa Iss informerà sulla road map del Governo nel merito delle prossime urgenti scelte da prendere per la gestione della pandemia. In vista del 3 dicembre quando Palazzo Chigi varerà il nuovo Dpcm “Natale”, oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato le misure e restrizioni per Liguria, Basilicata, Umbria e Bolzano proprio fino al 3/12/2020: si attende invece per venerdì, dopo la consueta cabina di regia anti-Covid, le ulteriori decisioni su Lombardia e Piemonte che potrebbero tornare “zone arancioni” dopo tre settimane di lockdown totale.

CONFERENZA STAMPA ISS: I DATI SUI DECESSI COVID

Già 7 giorni fa la conferenza stampa Iss del martedì annunciava la discesa dell’indice Rt e la possibile “flessione” della curva di contagio: è passata una settimana e i dati sono ulteriormente migliorati, se si eccettua ancora quell’altissimo numero di vittime che purtroppo ogni giorni vengono registrate dai bollettini epidemiologici. In merito alle polemiche sulla poca trasparenza e chiarezza del sistema di 21 parametri di rischio scelti dal Cts, l’Istituto una settimana fa difendeva la scelta dell’ultimo Dpcm spiegando come «Il sistema attuale finora ha indicato correttamente dove e quando aumentava la trasmissione e quindi il numero di nuove infezioni e la pressione sul sistema sanitario». Ora si attendono nuove previsioni e analisi da parte dell’Iss a fronte degli ultimi giorni con cali importanti tanto sui ricoveri quanto sui contagi: resta purtroppo alto il numero di vittime, come spiegava oggi a “Mattino 5” il viceminsitro della Salute Pierpaolo Sileri «Sarà un Natale di emergenza, non c’è ombra di dubbio. E’ inutile che ci giriamo in torno: tra regali, baci e abbracci in situazioni con anziani di 80-85 anni basta un solo positivo e si rischia una strage». Locatelli e Rezza proveranno oggi a spiegare nel dettaglio come e perché si hanno ancora numeri così alti – sui 600-700 morti al giorno – e quale sarà il piano del Governo in vista del Natale per contenere i rischi di una potenziale “terza ondata” Covid nei prossimi mesi. Sarà con ogni probabilità accennato anche l’ultimo report Iss sulla mortalità “associata” al Covid-19, pubblicato ieri pomeriggio con dettagli importanti sul Sistema di Sorveglianza e sui criteri epidemiologici acquisiti dal Comitato Tecnico Scientifico.



