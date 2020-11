Monitoraggio Iss 20 novembre/ Indice Rt cala ancora: Dpcm ‘riapre’ Italia da dicembre

È atteso come sempre nel pomeriggio il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 20 novembre: dal report che l’ISS invierà al Governo, la cabina di regia anti-Covid provvederà ad eventuali “cambi colore” per le Regioni considerate ancora più a rischio. Come già ribadito dal Presidente dell’istituto nonché membro di Cts e Cabina di Regia, il professor Silvio Brusaferro, la curva del contagio in Italia va lentamente verso un raffreddamento: l’indice di contagio Rt è dato in discesa in molti territori inizialmente più sofferenti – su tutti la Lombardia e il Piemonte – che già oggi potrebbero considerarsi in “zona arancione” se il Dpcm non imponesse l’attesa di almeno 14 giorni con dati migliorati stabili. «I dati relativi al monitoraggio Iss sono aggiornati sempre, hanno indicatori complessi ma servono a capire il rischio», ha spiegato Brusaferro alle Regioni che chiedevano conto nei giorni scorsi di una possibile revisione dei parametri scelti dal Cts per suddividere le Regioni in fasce di rischio: ancora ieri il Ministro Speranza assieme al collega Boccia hanno ribadito la ferma nettezza del Governo, «non si cambiano parametri e regole almeno fino al prossimo 3 dicembre», ovvero quando il nuovo Dpcm “Natale” dovrebbe riaprire alcune attività e spostamenti per gli italiani per tutto il mese di dicembre (o quantomeno sicuramente fino a Natale).

MONITORAGGIO: QUALI REGIONI RISCHIANO

La data importante da segnare con il cerchio rosso è però un’altra: si tratta del 27 novembre, giorno da cui le Regioni potranno cominciare a cambiare la fascia di rischio (e dove Lombardia, Piemonte e forse Valle d’Aosta potrebbero da rossa tornare zona arancione). «E nella settimana successiva altre Regioni potrebbero passare dalla zona arancione a quella “gialla”. Sarà proprio la realizzazione di questo meccanismo — che misura i contagi da Covid-19 e la tenuta delle strutture sanitarie — a consentire di allentare le misure restrittive ora in vigore», spiega oggi il Corriere della Sera citando fonti di Governo. Il meccanismo del prossimo Dpcm, oltre che dai monitoraggi Iss settimanali, si fonderà proprio sul calcolo dei 21 parametri per decidere allentamenti e riaperture. Intanto però nella giornata di oggi, dopo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, alcuni territori potrebbero rientrare in un rischio maggiore e divenire così zona rossa: si tratta dell’Abruzzo al 100% (visto che già dal 18 novembre il Presidente Marsilio ha introdotto una ordinanza molto restrittiva che impone di fatto il lockdown regionale) e forse anche della Puglia, con la possibilità di indurre alcune province alla serrata e altre invece da tenere in zona arancione. «Nessuno sottovaluti la serietà della situazione. La pressione sulle strutture sanitarie è molto alta. Non si può assolutamente scambiare qualche primissimo e ancora insufficiente segnale incoraggiante in uno scampato pericolo. I primi segnali positivi sono frutto delle misure che abbiamo assunto nelle ultime settimane», ha spiegato ieri il Ministro Speranza ai Presidenti di Regione collegati in videoconferenza con il Governo.



