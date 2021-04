Conferenza stampa Lombardia, piano vaccini/ Diretta video: nuovo sistema con Poste

Questa mattina alle ore 11.30, a Palazzo Lombardia (Sala Biagi – ingresso N4) i vertici della Regione Lombardia hanno convocato una conferenza stampa per presentare il nuovo piano vaccini con le prenotazioni non più dal sistema di ARIA Lombardia ma con la nuova piattaforma di Poste Italiane. Con la diretta video streaming trasmessa dalla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online, il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, l’assessore alla Protezione civile Pietro Foroni, il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso e il chief digital technology operating officer di Poste Italiane Mirko Mischiatti incontreranno la stampa per illustrare il piano di vaccinazione massiva e il nuovo sistema di prenotazione che entrerà in funzione sabato 3 aprile.

Dopo i tanti errori e i disguidi avvenuti con il sistema di ARIA, la Regione ha deciso di azzerare i vertici affidando alla piattaforma già rodata in altre Regioni di Poste Italiane, di fatto “rivoluzionando” il sistema di prenotazione in vista della vera e propria campagna massiva di vaccinazione anti-Covid.

COME FUNZIONA IL NUOVO SISTEMA DI POSTE ITALIANE

Come illustrato ieri da Moratti e Fontana al commissario all’emergenza Figliuolo – in vista ai centri vaccinali della Lombardia assieme al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio – la Lombardia va ad aggiungersi a Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo e Basilicata con l’adesione alla piattaforma Poste Italiane. Il nuovo sistema sarà disponibile per le persone che hanno tra 70 e 79 anni, una volta terminata la prenotazione degli ultra-ottantenni.: come ha già spiegato il Governatore Attilio Fontana, la fase di somministrazioni massive – ovvero, quella successiva alla vaccinazione degli anziani – inizierà dal 13 aprile prossimo, mentre dal 3 aprile è già attiva la prenotazione a questo indirizzo.

La prenotazione è molto semplice e come già visto nelle altre Regioni finora non ha provocato particolari intoppi: si inserisce il numero della propria tessera sanitaria e il codice fiscale per poter accedere alla schermata in cui il sistema mostra le sedi dei punti vaccinali che sono più vicine all’indirizzo di residenza: a quel punto, occorre scegliere un’opzione e terminata la prenotazione verrà inviato un sms di conferma dell’appuntamento. In alternativa alla piattaforma online, è possibile recarsi in un Atm Postamat o chiedere direttamente al proprio Postino che tramite i device in suo possesso potrà prenotare al posto dell’utente. Inoltre è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 a un unico numero verde, 800.009.966. «Abbiamo sicuramente avuto qualche difficoltà, soprattutto dal punto di vista informatico, ma le capacità di vaccinare non si sono comunque ridotte. Ci siamo ripetutamente scusati per i disagi ai cittadini ma i numeri delle vaccinazioni sono assolutamente significativi e decisivi», ha concluso ieri – davanti al generale Figliuolo – il Presidente di Regione Lombardia.

