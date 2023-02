Conferenza stampa Meloni diretta video/ Consiglio Ue: scontro con Macron, migranti e…

ATTESA LA CONFERENZA STAMPA DELLA PREMIER MELONI: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

Si terra a breve la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Bruxelles al termine del Consiglio Europeo straordinario conclusosi stamattina e che ha visto protagonista il leader ucraino Volodymyr Zelensky in visita per la prima volta dall’inizio della guerra nella sede delle istituzioni europee. Doveva essere un Consiglio Ue straordinario per molti temi, dal fondo sovrano europeo al piano migranti della Presidente Von der Leyen, fino al tema caldo dell’invio di armi in Ucraina e il capitolo sul pacchetto industriale green.

Ebbene, la presenza di Zelensky e le varie discussioni avute con i 27 leader Ue presenti al tavolo hanno “rubato” la scena agli altri temi e per questo nelle conclusioni del Consiglio Europeo si legge come molti dei temi verranno poi ridiscussi nel prossimo vertice di marzo. «Siamo molto soddisfatti dei risultati di questo Consiglio europeo, ma penso che valga la pensa di appronfondirlo sui vari temi», ha detto al termine del Consiglio la Premier Giorgia Meloni, dando appuntamento alla conferenza stampa in mattinata del venerdì per chiarire tutti i punti all’ordine del giorno dell’agenda italiana. Appuntamento tutto da seguire in diretta video streaming sui canonici canali social di Palazzo Chigi: qui sotto trovato direttamente il video embed del canale YouTube dove sarà trasmessa la conferenza stampa della Premier Meloni da Bruxelles.

MELONI, I TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA DOPO IL CONSIGLIO UE

Dal nuovo scontro con la Francia di Macron e la Germania di Scholz al tema dei migranti, dal “raffreddamento” europeo per l’invio di jet in Ucraina fino al tema caldissimo degli approvvigionamenti energetici, per finire sui rapporti tra i 27 Paesi Ue sul fronte “green”. Di questo e molto altro parlerà la Premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa a breve in diretta dalla sede Ue. Lo “schiaffo” della cena in “solitaria” tra Macron, Zelensky e Scholz si è fatto sentire ieri con la Presidente italiana che non ha nascosto il disappunto per tale scelta franco-tedesca: «L’invito del presidente Macron a Volodymyr Zelensky è stato inopportuno», ha detto ieri Meloni, con pronta replica del Presidente francese, «Da otto anni Francia e Germania hanno un ruolo particolare sul dossier ucraino».

Dopo le scintille sul fronte migranti – ancora tutte da chiarire nel dialogo tra Roma e Parigi nelle prossime settimane – fino al tema della compattezza europea sul fronte Ucraina: secondo la Premier, «L’invito di Macron a Zelensky è stato inopportuno, la forza in questa vicenda è la comunità e compattezza. Capisco privilegiare l’opinione pubblica interna, ma ci sono momenti nei quali questo rischia di andare a discapito della causa. A Zelensky dirò che l’Italia sarà pienamente impegnata, la nostra contribuzione sarà a 360 gradi. Siamo consapevoli che il conflitto ucraino ci coinvolge tutti direttamente. Il modo migliore per costruire un’opzione di pace e dialogo sia mantenere le forze in campo sul piano dell’equilibrio. Il sostegno all’Ucraina è il modo migliore per arrivare ad una trattativa». Sul tema segnaliamo il possibile “retroscena” dello scontro Meloni-Macron che potrebbe nascere dall’irritazione tutta francese per l’avanzamento del “Piano Mattei” sul fronte energia che vede l’Italia in prima fila nel trovare un canale di dialogo con i Paesi africani; si tratta in sostanza di intavolare progetti con obiettivo di un maxi hub energetico nel nostro Paese che funga da punto di scambio e contatto sull’asse Africa-Europa.













