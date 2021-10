Conferenza stampa Salvini, diretta video/ Lega diserta Cdm: “No riforma catasto”

Alle ore 17 il leader della Lega Matteo Salvini ha convocato una conferenza stampa per spiegare i motivi per cui la Lega oggi pomeriggio ha disertato il Consiglio dei Ministri convocato sulla legge delega alla riforma fiscale: il giorno dopo la batosta delle Amministrative 2021, con il subbuglio generato dai risultati non eccellenti nelle tante città al voto, l’ex Ministro aveva già spiegato di volersi dedicare anima e corpo ai «veri problemi del Paese, come il non aumentare le tasse».

Avviene così che in cabina di regia a Palazzo Chigi, dopo aver ricevuto la bozza della legge sul fisco presentata da Draghi e Franco, il rappresentante del Carroccio al tavolo di maggioranza Massimo Garavaglia (in sostituzione di Giancarlo Giorgetti, assente) ha chiesto più tempo per approfondire il testo, lasciando subito dopo la riunione. «Questa riforma del catasto per noi non va bene», ha fatto sapere il leghista Massimo Bitonci anticipando il nucleo sul quale si concentrerà la conferenza stampa in diretta video streaming sui canali social della Lega a breve.



LEGA DISERTA CDM: ECCO IL PERCHÈ

Secondo fonti vicine al Carroccio dell’Agenzia AGI, la riforma degli estimi catastali annunciata da Draghi nella Nadef non convince appieno i tecnici della Lega e perciò è stato chiesto più tempo prima di approvare la legge delega. A quanto pare dalle stesse fonti, Salvini contesta il metodo della decisione di Draghi presa senza coinvolgere appieno i partiti. Nonostante la richiesta del Carroccio però il Governo ha tirato dritto e ha approvato la delega fiscale senza la presenza della Lega in CdM: a quel punto il leader Salvini ha convocato una conferenza stampa per spiegare i motivi della scelta da lui presa assieme ai Ministri leghisti. Dalla revisione dell’Irpef e dell’Ires alla razionalizzazione dell’Iva: la bozza di delega al governo per la revisione del sistema fiscale è composta da 10 articoli ma – secondo l’ANSA – è ancora suscettibile di modifiche. Una volta che sarà stata approvata dal Parlamento, il Governo avrà 18 mesi per attuare la delega fiscale emanando i decreti attuativi. Questi gli obiettivi fondamentali: «crescita dell’economia, attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuarsi anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei cosiddetti ‘micro-tributi’, la riduzione dell’evasione».

