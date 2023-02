Conferenza stampa Sanremo 2023/ Diretta streaming 8 febbraio: attesa per la Fagnani

Sanremo 2023, la conferenza stampa di mercoledì 8 febbraio

Il Festival di Sanremo 2023 è iniziato. Oggi, mercoledì 8 febbraio, alle 12.00 si terrà la conferenza stampa dalla sala stampa del Casinò di Sanremo dopo il debutto della kermesse musicale. Sanremo 2023, sotto la guida di Amadues, è iniziato con il botto: in onda dalle 21:18 alle 1:40, la prima serata ha conquistato 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share. Rispetto allo scorso anno, ha registrato un +4.6% in valori percentuali e un -154.000 in valori assoluti, terminando circa mezz’ora dopo (la prima serata del 2022 chiuse alle 1:12).

Ottimi risultati di cui sicuramente si parlerà in conferenza stampa. Ma non è escluso qualche commento sulla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sull’intervento di Roberto Benigni e sull’esibizione (improvvisato o costruita a tavolino?) di Blanco. Grande attesa per la giornalista Francesca Fagnani, co-conduttrice della seconda serata del Festival al fianco di Amadeus e Gianni Morandi.

Chi ci sarà in conferenza stampa?

Ricordiamo che tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 ci sarà l’inedito trio formato Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Grande attesa per i Black Eyed Peas, che segnano il ritorno degli ospiti internazionali. Lo spazio comico sarà dedicato all’ex iena Angelo Duro. Dopo Elena Sofia Ricci, arriverà Francesco Arca per presentare l’appuntamento con la fiction “Resta con me”, in onda da domenica 19 febbraio su Rai 1. Nella conferenza stampa di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, sono quindi attesi il direttore artistico Amadeus, la co-conduttrice Francesca Fagnani, Gianni Morandi e il Direttore Intrattenimento di Prime Time Stefano Coletta. Appuntamento alle 12.00 con la conferenza stampa di Sanremo 2023 dalla sala stampa del Casinò.

