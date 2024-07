Sanremo 2025 slitta di una settimana: ecco perché/ In onda dall’11 al 15 febbraio. E Carlo Conti…

Se ne parlava già da diversi giorni, ma adesso è ufficiale: il Festival di Sanremo 2025 non andrà in onda dal 4 all’8 febbraio, bensì dall’11 al 15 febbraio. Lo ha comunicato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in occasione della presentazione dei palinsesti. Il motivo dello spostamento è da attribuire alla sovrapposizione con la messa in onda della Coppa Italia. Così, per dare il giusto spazio sia agli eventi sportivi sia alla kermesse, la Rai ha deciso di far slittare Sanremo 2025 di una settimana.

Nel frattempo, cresce l’attesa e la curiosità di scoprire quale stile imprimerà alla kermesse il ‘nuovo’ conduttore Carlo Conti, che in realtà torna a Sanremo dopo averlo già condotto in passato. Il presentatore e direttore artistico del Festival potrebbe apportare qualche lieve modifica rispetto al suo predecessore, senza però attuare stravolgimenti.

Sanremo 2025 slitta di una settimana: le novità del Festival targato Carlo Conti

L’11 febbraio 2025 è ancora lontano, ma gli appassionati del Festival di Sanremo stanno già facendo il conto alla rovescia. La prima novità è rappresentata dallo slittamento della kermesse alla settimana successiva, mentre la seconda potrebbe riguardare l’orario di fine trasmissione.

Più volte, infatti, Carlo Conti ha fatto intendere di non amare particolarmente le maratone televisive, e il Festival di Sanremo non dovrebbe fare eccezione. Ecco perché a questo punto è lecito aspettarsi una conclusione delle puntate in “anticipo” rispetto alle lunghezze monstre volute da Amadeus. Mancano circa sette mesi all’inizio della kermesse musicale più seguita in Italia, ma l’attesa è già alle stelle.

