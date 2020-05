“Congiunti solo chi ha rapporto stabile da 6 mesi”/ Scoppia la polemica in Danimarca

Pubblicità

Alla fine la Danimarca ha deciso di riaprire i confini nazionali ai fidanzati di cittadini danesi provenienti dalle nazioni vicine, leggasi Germania, Svezia, Norvegia e Finlandia, ma non sono mancate le polemiche. Tutta colpa, anche in questo caso, della definizione di congiunti; inizialmente il governo danese aveva deciso di indicare con tale termine due persone, al di là di parenti di sangue, che avessero una relazione seria e reale da almeno sei mesi. Per evitare che qualcuno si facesse beffa delle misure restrittive, era stato poi pensato di chiedere una sorta di “certificazione di fidanzamento”, ovvero, delle prove come messaggi, foto, video o lettere, che confermassero appunto l’esistenza di una relazione solida fra i due fidanzati. Una decisione, come sottolinea il Corriere della Sera, che ha comunque provocato numerose polemiche, soprattutto da parte di chi vedeva questa sorta di certificato come una vera e propria intrusione alla privacy. Perchè mai qualcuno avrebbe dovuto mostrare alle autorità le proprie foto o quanto scritto alla propria amata?

Pubblicità

DANIMARCA, POLEMICA CONGIUNTI: INSORGE L’OPPOSIZIONE

A difesa dei fidanzati, alcuni membri dell’opposizione al governo di Mette Frederiksen, premier socialdemocratica, che hanno sottolineato come la definizione di coppia non possa essere in alcun modo normata. Un parlamentare, a corredo di tale affermazione, ha twittato in maniera ironica: “Se due persone stanno insieme da 5 mesi e 28 giorni togliamo loro il diritto di riabbracciarsi?”. Viste le numerose polemiche e l’acceso dibattito, alla fine l’esecutivo di Copenaghen è tornato sui suoi passi, permettendo così a tutte le coppie, indistintamente dalla durata del loro rapporto e dalla solidità dello stesso, di ricongiungersi, semplicemente tramite un’autocertificazione che venisse firmata da entrambe le parti. Una decisione che ha permesso ad una coppia di 80enni, leggasi il tedesco Karsten Tuechsen Hansen di 89 anni, e la danese Inga Rasmussen di 85 anni, di riabbracciarsi. La loro storia era stata attenzionata anche dalla BBC, e i due hanno continuano a vedersi lungo il confine, a debita distanza, da quando è scattato il lockdown. Dopo la fine delle misure restrittive i due si sono potuti finalmente incontrare, e Karsten ha preso in braccio la sua Inga dandole un bacio affettuoso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA