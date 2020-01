Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: quali giocatori schierare nella 18^ giornata?

I consigli Fantacalcio Serie A tornano a farci compagnia dopo la sosta invernale: siamo arrivati alla 18^ giornata del massimo campionato, la penultima di andata, e siamo al primo appuntamento del 2020. Aspettando che il calciomercato entri nel vivo, andando a modificare non solo le rose delle 20 squadre ma anche le vostre fantaformazioni, possiamo subito valutare quali possano essere i giocatori giusti da schierare in campo per questo turno; con i consigli Fantacalcio Serie A partiamo dunque da domenica 5 gennaio e da Brescia Lazio, dove avremo una bella sfida tra Jhon Chancellor e Ciro Immobile e dove potrebbe avere una buona occasione Marco Parolo, vista la squalifica di Luis Alberto. Spal Verona potrebbe essere la partita del rilancio di Alberto Paloschi, a sorpresa o quasi citiamo anche Marco Silvestri che sta tenendo un grande rendimento tra i pali della porta scaligera, poi attenzione ai calci piazzati di un Miguel Veloso foriero di punti bonus. In Genoa Sassuolo l’ex è Antonio Sanabria ma è tornato Goran Pandev, nel Grifone citiamo anche Cristian Romero e Domenico Criscito mentre in casa neroverde occhio a Jérémy Boga, in grande forma. Per Roma Torino i nomi sono quelli di Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini da una parte, dall’altra Nicolas N’Koulou che gioca contro la squadra che avrebbe potuto raggiungere in estate.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI LUNEDì

Con i consigli Fantacalcio Serie A andiamo ora sulle partite di lunedì 6 gennaio, introdotte da Bologna Fiorentina: tanta voglia di riscatto in casa viola con Federico Chiesa pronto a tornare al gol e Erick Pulgar che gioca da grande ex, dall’altra parte Riccardo Orsolini e Nicola Sansone sono frecce a supporto di Rodrigo Palacio ma capaci di segnare in prima persona. Atalanta Parma ovviamente rappresenta il ritorno a Bergamo di un Dejan Kulusevski in straordinario spolvero, per la mediana Alberto Grassi è un altro ex mentre nella Dea si possono fare davvero tanti nomi, ma in questo momento Alejandro Gomez sta giocando benissimo. Juventus Cagliari può essere l’occasione per Cristiano Ronaldo di prolungare la sua striscia di reti, ma l’attaccante da seguire è Giovanni Simeone che ha fatto piangere in passato i bianconeri e Maurizio Sarri. Ovviamente occhio al portiere Wojciech Szczesny e alla voglia di Gonzalo Higuain di tornare a segnare, così come a Radja Nainggolan dall’altra parte; interessante Milan Sampdoria con Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe partire dalla panchina, Giacomo Bonaventura è una mezzala su cui scommettere. Tra i blucerchiati è in crescita il rendimento del difensore centrale Omar Colley e quello di Karol Linetty, tornato dall’infortunio; per Lecce Udinese puntiamo su Marco Mancosu e Rodrigo De Paul che sono i due rigoristi, ma anche su Filippo Falco e Seko Fofana. Infine il big match Napoli Inter: c’è l’imbarazzo della scelta, sugli scudi potrebbe salire Alex Meret così come il collega Samir Handanovic e poi chiaramente occhio a Arkadiusz Milik e la capacità di Kostas Manolas di essere determinante in partite importanti, così come a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku che vanno sempre citati.

