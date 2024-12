CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA FORMAZIONE PER LA 15^ GIORNATA

Si parte con il botto per i consigli Fantacalcio per la quindicesima giornata di Serie A, che infatti già oggi venerdì 6 dicembre 2024 proporrà ben due anticipi, e tra l’altro di valore altissimo. La prima avvertenza pratica è quindi che dovrete fare la vostra formazione per il Fantacalcio già entro le ore 18.30 di oggi pomeriggio, ma attenzione doppia perché già tanti nomi di spicco scenderanno in campo oggi, in particolare in un match di cartello come Atalanta Milan. La Dea ci arriva più in forma, con un attacco fenomenale (36 gol già all’attivo), quindi le citazioni d’obbligo sono le solite, da Retegui a Lookman.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: i calciatori da schierare nella 14^ giornata (oggi 29 novembre 2024)

Bisogna però dire che l’Atalanta è nettamente migliorata anche in difesa e allora potremmo dare fiducia anche al reparto arretrato, anche se il ritorno al gol sia di Morata sia di Leao (in Coppa Italia) uniti alla ottima vena dello scatenato Reijnders rendono anche il Milan naturalmente molto pericoloso. Ci sarà ancora prima Inter Parma, con i nerazzurri naturalmente favoriti e magari anche riposati dopo lo stop della partita di Firenze dopo soli 17 minuti e una settimana senza Coppe, una rarità per Lautaro Martinez e compagni, ma attenzione anche al Parma nel quale citiamo come nome a sorpresa Delprato, un difensore che spesso regala bonus e quindi spicca nei consigli Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare, 13^ giornata (23-24 novembre 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE ALTRE PARTITE

Abbiamo quindi doverosamente dato ampio spazio nei consigli Fantacalcio Serie A ai due anticipi del venerdì, ma poi naturalmente ci sarà anche il resto del programma a fornirci molti spunti nei giorni successivi. Dobbiamo mettere come al solito in copertina le difese di Juventus e Napoli, che sono le migliori del campionato e comprendano un rendimento non esaltante dei rispettivi attacchi – ma con citazione di merito ovviamente all’efficacia della capolista, ormai specializzata in vittorie con il minimo scarto e con Alex Meret adesso leader dei clean sheet al pari proprio di Di Gregorio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 12^ giornata (oggi giovedì 7 novembre 2024)

L’ultima giornata ha messo in evidenza Andrea Pinamonti, che magari beneficerà del nuovo Genoa di Patrick Vieira, il cui impatto è stato positivo anche se naturalmente due giornate sono poche per giudicare, ma anche Roberto Piccoli, che ha deciso in favore del Cagliari il delicato anticipo contro il Verona. Concludiamo allora con questi due attaccanti italiani, nella stagione già caratterizzata dai grandi numeri di Kean e Retegui, la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio Serie A…