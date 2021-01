Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 18^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PUNTARE SU DZEKO, IMMOBILE E KEITA!

Siamo alla vigilia di un nuovo appassionante turno per il primo campionato italiano e tocca ora dare spazio anche ai posto consigli di Fantacalcio per la Serie A per le sfide della 18^ giornata. Pure servirà subito dare un avvertimento a tutti i fantallenatori, impazienti di vivere un turno ben insidioso: da calendario infatti la 18^ giornata di Serie A ci farà compagnia da venerdi con il primo anticipo fino a lunedì sera. Sarà questa una giornata dunque molto “lunga” e spezzettata, a cui sarà difficile prepararsi adeguatamente, non potendo sempre avere notizie aggiornate sulle condizioni dei giocatori e le scelte degli allenatori, specie sulle ultime partite del fine settimana: il rischio dunque di incorrere in spiacevoli sorprese è altissimo, e servirà cautelarsi con panchina dal voto sicuro. Andando comunque a vedere match per match, quali saranno i nostri consigli per il Fantacalcio di Serie A, ecco che dovremo partire dal primo gustoso anticipo, il Derby della Capitale tra Lazio e Roma: qui i nomi su cui puntare saranno più o meno gli stessi e dunque Dzeko e Mkhitaryan tra i giallorossi e Immobile per i biancocelesti, ma attenzione anche ai due numeri 1. Analizzando invece le partite che ci attenderanno sabato, ecco che nella prima sfida tra Bologna e Verona, ci sentiamo di mettere in evidenza Soriano e Colley, mentre in Torino-Spezia saranno riflettori puntati sul solito Nzola, che pure ha segnato contro la Sampdoria pochi giorni fa. Nell’ultimo incontro tra Sampdoria e Udinese, attesa alle ore 20.45 al Marassi non consigliamo Ekdal e Keita, ma daremo spazio al bianconero De Paul, una garanzia a centrocampo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE PER I MATCH DI DOMENICA

Proseguendo nei nostri consigli del Fantacalcio di Serie A con le partite messe in programma nella 18^ giornata per domenica 17 gennaio, ecco che si partirà ben presto: già alle ore 12.30 sarà il via della partita tra Napoli e Fiorentina, match dove ricordiamo mancheranno gli azzurri Osimhen, Mertens, Manolas e Di Lorenzo e pure il viola Ribery, non del tutto recuperato. Parlando invece delle partite del blocco delle 15, ecco che già in Crotone-Benevento ci sentiamo di consigliare Simy ma non la difesa rossoblu che potrebbe avere qualche problema contro il prolifico attacco degli stregoni: in Sassuolo-Parma, prevista alla stessa ora invece ci attendiamo grandi cose dal neroverde Traore come pure dal ducale Gervinho. Proseguendo nella nostra analisi, segnaliamo che per la sfida delle ore 18.00 tra Atalanta e Genoa, ci attendiamo scintille dal numero 1 della Dea Gollini, come anche da Toloi e Ilicic: per il grifone potrebbe comportarsi bene in campo Destro. Leggendo il calendario vediamo poi che domenica sera ci attenderà il Derby d’Italia tra Inter e Juventus: qui occhio al solito Lukaku e alla possibile sorpresa Vidal, senza dimenticare che De Ligt e Dybala non saranno della sfida. A chiusura del turno, lunedì, sera anche il posticipo tra Cagliari e Milan, atteso alle ore 20.45. Tra i rossoneri segnaliamo l’assenza di Rebic e Leao, che costringeranno alla titolarità Ibrahimovic: spazio al nuovo arrivato nello spogliatoio sardo Radja Nainggolan.



