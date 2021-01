Diretta/ Spezia Sampdoria (Serie A) streaming video e tv: derby inedito

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA: RANIERI TENTA IL COLPACCIO!

Spezia Sampdoria, in diretta dallo stadio Alberto Picco di La Spezia, in programma lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Derby inedito tra Spezia e Sampdoria: a dispetto della vicinanza geografica, le due squadre non si sono mai affrontare in confronti ufficiali in campionato: gli spezzini sono d’altronde al loro primo campionato di Serie A a girone unico e i doriani non li hanno mai incrociati quando si sono ritrovati a giocare in cadetteria. Interessante anche constatare come le due formazioni arrivino all’appuntamento letteralmente col vento in poppa.

Lo Spezia è stato protagonista del risultato più clamoroso del turno dell’Epifania, il colpaccio in casa del Napoli che ha inoltre permesso alla squadra di Vincenzo Italiano di interrompere una serie no che durava da 7 partite, con 2 pareggi e 5 sconfitte ottenuti. La Sampdoria invece ha interrotto la striscia di 8 vittorie consecutive dell’Inter, battendo i nerazzurri a Marassi con i gol di Keita e Candreva e portandosi a +8 dalla zona retrocessione, dalla quale anche lo Spezia si è ora di nuovo staccato di 2 lunghezze.

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Sampdoria sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SAMPDORIA

Le probabili formazioni di Spezia Sampdoria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Italiano con un 4-3-3: Provedel; Vignali, Chabot, Terzi, Marchizza; Maggiore, Deiola, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Gli ospiti guidati in panchina da Claudio Ranieri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-1-1 come modulo di partenza: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Keita.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra S e Napoli, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.10, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA