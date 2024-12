CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOSTRI CONSIGLI PER LA 15^ GIORNATA

I consigli Fantacalcio tornano evidentemente protagonisti anche per la sedicesima giornata di Serie A, che infatti comincerà oggi venerdì 13 dicembre 2024 con il primo anticipo. Rispetto allo scorso sarà sicuramente un venerdì più tranquillo, ma resta il fatto che dovrete fare la vostra formazione per il Fantacalcio già entro le ore 20.45 di questa sera, quando avrà inizio Empoli Torino. Contro i granata, ormai poco brillanti da diverse settimane, potrebbero darvi più soddisfazioni i giocatori dei toscani, fra i quali mettiamo in copertina Sebastiano Esposito dopo la doppietta di Verona.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: i calciatori da schierare nella 15^ giornata (oggi 6 dicembre 2024)

Nei consigli Fantacalcio possiamo poi avere le prime indicazioni sulle big con le partite del sabato: la citazione è sempre doverosa per l’Atalanta, con Ademola Lookman che stavolta potrebbe prendersi la copertina, mentre sui giocatori della Juventus si potrebbe puntare anche pensando al fatto che l’avversario sarà il Venezia allo Stadium. Il Napoli invece deve riscattarsi anche se ad Udine non sarà scontato: citiamo il possibile duello tra Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku, con il belga che dovrà essere trascinatore anche più del solito, considerata l’assenza di Kvaratskhelia.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: i calciatori da schierare nella 14^ giornata (oggi 29 novembre 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALTRI NOMI PER LA FORMAZIONE

Abbiamo quindi dato ampio spazio nei consigli Fantacalcio Serie A alle prime partite in ordine cronologico, mentre all’estremo opposto ci sarà il super posticipo del lunedì Lazio Inter, partita fra due squadre fra le più in forma del campionato, nella quale le citazioni potrebbero andare a Gustav Isaksen e Federico Dimarco. In mezzo ci saranno evidentemente le cinque partite della domenica, sulle quali adesso proviamo ad aggiungere qualcosa.

Il recupero di Alexis Saelemaekers, già in gol nella scorsa giornata contro il Lecce, potrebbe essere particolarmente utile alla Roma di Claudio Ranieri e al suo tentativo di rinascita. Un Parma tutto sommato in discreta salute, anche se reduce dalla sconfitta contro l’Inter, potrebbe invece approfittare dei guai in difesa del Verona, perché gli scaligeri stanno subendo davvero troppi gol di recente e spiccano quindi fra i nomi da evitare nei consigli Fantacalcio Serie A.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare, 13^ giornata (23-24 novembre 2024)