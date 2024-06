Consigli last minute per la Prima Prova della maturità 2024/ Mantenere la calma, focus sul testo e rileggere

E’ il grande giorno, inizia oggi, mercoledì 19 giugno 2024, la maturità 2024, con la Prima Prova che scatterà alle ore 8:30. In vista dell’appuntamento che ormai comincerà a brevissimo, ecco qualche consiglio last minute e utile su come affrontare il “tema d’italiano”, direttamente dai ragazzi di Skuola.net. Ovviamente l’ansia sarà a mille per la maggior parte dei maturandi, come è giusto che sia, anche perchè qualcuno diceva che “se non sei agitato ad un appuntamento importante c’è qualcosa che non va”. L’emozione del resto c’è, è incontrollabile, ma l’importante è che non sfoci in veri e propri attacchi di panico che sono particolarmente deleteri.

Bisognerà quindi cercare di mantenere i nervi saldi il più possibile, facendo della calma e della tranquillità il proprio motto per la giornata di oggi, il classico Self Control come cantava Raf. Fondamentale, soprattutto, sarà restare concentrati sul focus di oggi, appunto la Prima Prova dell’esame. Ormai è tardi, ma era fondamentale arrivare riposati all’esame, anche se “riposati” può essere visto come un parolone da molti maturandi che magari avranno dormito sonni agitati. In ogni caso il sonno è il miglior amico in queste situazioni, visto che la stanchezza porta ansia e a sua volta induce a errori e sbagli.

MATURITÀ 2024, PRIMA PROVA: I CONSIGLI LAST MINUTE: NON COPIATE

Attenzione, quando siederete sul banco di scuola, non copiate e non barate. Sembrerà un consiglio banale ma se troverete una commissione ligia al dovere rischiate davvero di buttare via tutto per una banalità. Al massimo chiedete consigli ai prof, ma non cercate sotterfugi o cose meschine per arrivare al risultato perchè potrebbero portarvi davvero a delle conseguenze spiacevoli. Una volta lette le tracce dovrete cercare di affidarvi alle vostre capacità per capire quali delle sette proposte sarà la migliore per voi: sicuramente una ce ne sarà. A quel punto arriverà il bello.

Dopo aver individuato il “tema” da svolgere di questa prima prova della maturità 2024, bisognerà leggere attentamente quanto scritto nel documento ufficiale del ministero, e nel contempo individuare i punti chiave da sviluppare e attorno a cui ruoterà l’intero scritto, evitando quindi di andare fuori tema. Può aiutare, come ricordano i ragazzi di Skuola.net, una scaletta elencando quindi i punti essenziali e che potrebbe darti una grossa mano nell’organizzare meglio i tuoi pensieri.

MATURITÀ 2024, PRIMA PROVA: I CONSIGLI LAST MINUTE: NON SIATE LUNGHI

Di fatto trasferirete la mente e il cervello su carta e partendo da quell’elenco svilupperete il testo. Fondamentale sarà anche utilizzare lo stile specifico per ogni tipo di traccia della prima prova della maturità 2024, che sia l’analisi del testo, il tema d’attualità e via discorrendo. Un altro consiglio è quello di evitare opinioni soggettive che non siano supportate da fatti, che potrebbero non essere apprezzate dalla commissione: basati solo su argomenti appurati e confermati, non sul “sentito dire”.

Importane è anche non essere troppo lunghi, rischiereste di “annoiare” coloro che devono correggere, e cosa basilare, rileggere almeno due volte prima di consegnare la prova, per correggere eventuali errori e capire al volo se l’argomento scorre liscio o se ha troppe interruzioni e incertezze. Infine ricordatevi che per la prima prova della maturità 2024 avrete sei ore di tempo, un lasso di tempo che dovrebbe essere più che sufficiente per svolgere il compito al meglio: non mettetevi fretta da soli perchè non ce ne è bisogno, fate le cose ragionando e cercando di utilizzare la calma.

