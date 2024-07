Prima prova maturità 2024 sessione suppletiva al via oggi/ Domani spazio alla Seconda Prova

Si terrà nella giornata di oggi, mercoledì 3 luglio 2024, la prima prova scritta della sessione suppletiva, relativa agli esami di maturità 2024. La sessione suppletiva è riservata a quegli studenti maturandi che non hanno potuto svolgere l’esame di quinta superiore durante i giorni stabiliti, per problemi salutari e per altre situazioni di gravità ampiamente documentate. Spazio quindi oggi alla prima prova, mentre nella giornata di domani, 4 luglio, si terrà la seconda prova e poi il 9 luglio la terza prova in quegli istituti dove la stessa è prevista.

Noemi Tali: "Dopo la maturità sono volata negli Usa per una gara di pattinaggio"/ "Sogno le Olimpiadi"

Non avendo potuto partecipare alle precedenti prove scritte del 19 e 20 giugno, gli studenti torneranno quindi oggi in aula, per svolgere il proprio esame di maturità 2024. Come per tutti gli altri, l’esame si completerà con la prova orale, dopo di che verrà comunicato il voto e consegnato il diploma. Come ricorda OrizzonteScuola.it, qualora uno studente non potesse sostenere la maturità 2024 anche durante la sessione suppletiva o comunque presentarsi all’orale entro le date prestabilite, ci sarà una seconda ulteriore sessione, quella straordinaria. La richiesta deve essere però presentata al presidente entro 24 ore dall’assenza.

Genitori sempre più presenti all'esame di maturità/ L'ex preside: "Modello educativo sbagliato, crea ansia"

PRIMA PROVA MATURITÀ 2024 SESSIONE SUPPLETIVA AL VIA OGGI: OCCHIO ANCHE ALLA “STRAORDINARIA”

In ogni caso la domanda per svolgere l’esame durante la sessione straordinaria potranno pervenire al massimo fino al prossimo 4 settembre 2024: oltre quella data lo studente verrà considerato “bocciato” e dovrà quindi rifare per forza di cose l’anno. Per quanto riguarda la prima prova dell’esame di maturità 2024 sessione suppletiva, ricordiamo che le tipologie sono le stesse della maturità canonica, leggasi la A, l’analisi del testo, quindi la B, il testo argomentativo, e infine la C, il tema d’attualità.

Maturità 2024, dove e quando vengono pubblicati i voti finali/ Date e le modalità stabilite dal ministero

Subito dopo la seconda prova di domani i professori della commissioni correggeranno i due scritti, dopo di che comunicheranno i voti ai maturandi che si presenteranno così all’orale con la somma dei crediti formativi più le due prove che ricordiamo, valgono 20 punti a testa, così come il colloquio orale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA