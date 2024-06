Maturità 2024, diretta Prima Prova Esame di Stato/ Tema italiano: 3 tipologie, 7 tracce. Toto autori e titoli

DIRETTA MATURITÀ 2024, AL VIA LA PRIMA PROVA: ORARI, NUMERI E INFO SULLE TRACCE DEL TEMA D’ITALIANO

La grande diretta è finalmente iniziata! L’Esame di Maturità 2024 scatta oggi 19 giugno dopo l’infinita “notte prima degli esami” e sopratutto dopo 5 anni di scuole superiori che spalancano ora le porte, dopo l’Esame di Stato MIM, all’ingresso nella vita adulta. Si parte ovviamente con la Prima Prova oggi – tema d’italiano nazionale – seguita dalla Seconda Prova di settore domani, con i medesimi orari di svolgimento delle tracce: alle 8.30 il via per gli scritti delle classi quinte in tutte le Superiori d’Italia, coinvolgendo complessivamente 526.317 studenti (di cui 13.787 “esterni”).

Notte prima degli esami di Maturità 2024/ Diretta video, i consigli di Valditara su Prima prova e Orale

Il numero più alto di maturandi arriva dai Licei – ben 266.057 – seguiti dagli studenti degli Istituti Tecnici (172.504) e infine dai Professionali (87.756). I numeri della Maturità 2024 vedono poi al via 14.072 commissioni d’esame (che saranno miste, 3 membri esterni e 3 interni, con un presidente esterno) per ben 28.038 classi coinvolte. La Prima Prova di Maturità 2024 scatta dunque alle 8.30, non prima della comunicazione dal MIM (ex MIUR, Ministero Istruzione e Merito) della “chiave digitale” con cui verranno aperte le singole buste inviate in forma digitale ieri in tutte le scuole italiane. Quello sarà il via libera finale alla lunga diretta che vedrà per 6 ore (limite massimo) impegnati gli studenti nella realizzazione del tema d’italiano: il Ministero anche quest’anno proporrà 7 tracce in tutte, divise in tre tipologie (2 tracce per Tipologia A, 3 per la Tipologia B, 2 per la Tipologia C).

COME SVOLGERE IL TEMA DI ATTUALITÀ/ Prima Prova Maturità 2024 scaletta tracce Tipologia C: guida svolgimento

PRIMA PROVA MATURITÀ 2024: 3 TIPOLOGIE, 7 TRACCE PER IL TEMA D’ITALIANO. I CONSIGLI DEL MINISTRO VALDITARA

Entriamo ora più nel merito delle tracce di Prima Prova che il plico ministeriale della Maturità 2024 consegnerà a breve a mezzo milione di studenti in tutta Italia: si dovrà all’inizio scegliere la traccia più idonea alle proprie caratteristiche e capacità, seguendo bene tutti i materiali messi a disposizione e sfruttando al meglio tutte le 6 ore di tempo a disposizione. Ecco qui di seguito come vengono suddivise le 7 tracce disponibili per il tema di italiano:

– Tipologia A, Analisi e interpretazione del testo letterario: ben 2 tracce – una di poesia, l’altra di prosa – per quella comunemente nota come “Analisi del testo”, con lo studente che dovrà rispondere a tutti i quesiti proposti, formulare una parafrasi/riassunto dell’opera e ragionare sui vari collegamenti richiesti con il contesto letterario e culturale degli autori scelti per l’Esame di Stato 2024.

COME SVOLGERE L’ANALISI DEL TESTO MATURITÀ 2024/ Prima Prova, scaletta tracce Tipologia A: poesia e prosa

– Tipologia B, Analisi e produzione di un testo argomentativo: ben 3 tracce per il tema argomentativo saranno proposte dal Ministero, con diversi ambiti coinvolti e che risulteranno essere tra carattere artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Anche per questa Prima Prova Maturità 2024, il Ministero ha garantito che una delle tre tracce avrà carattere obbligatoriamente legato alla storia

– Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità: infine le 2 tracce del tema di attualità, quelle più “ampie” e dunque anche più a rischio per eventuali “fuori-tema”. Questa tipologia di Prima Prova prevede titoli legati all’attualità, al contesto internazionale o italiano ma comunque sempre aderente al percorso di studi effettuati dai maturandi.

Nel suo intervento alla trasmissione Rai “Giù la maschera” il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dato i suoi in bocca al lupo agli studenti impegnati con la Maturità 2024, consigliando una grande «elasticità di riflessione, ovvero possedere ciò che gli anni di scuola vi hanno lasciato, aver capito e compreso, saper fare delle connessioni». Niente nozionismo, serve ragionare e riflettere attentamente, ha aggiunto il titolare del MIM dando qualche “indizio” sui contenuti di alcune tracce della Prima Prova Maturità 2024, «dobbiamo riscoprire la storia, riscoprire e rivalorizzare anche la cultura classica perché altrimenti un popolo senza identità, un popolo senza passato, non saprà neanche integrare chi arriva qua».

TEMA ITALIANO MATURITÀ 2024: TOTO-TRACCE AUTORI E TITOLI

Riferimenti classici, storici con legami però anche con la contemporaneità: dagli “indizi” di Valditara il toto-tracce sul tema d’italiano è andato all’impazzata in queste ultime settimane di ripasso verso la Prima Prova d’Esame oggi 19 giugno 2024. Ebbene, secondo il sondaggio effettuato da Skuola.net a circa 1500 maturandi, sono gli autori come Pirandello e D’Annunzio ad essere stati “pronosticati” come molto probabili per la Tipologia A-Analisi del testo, seguiti da Pascoli e Svevo.

Per quanto riguarda il toto-tracce della Prima Prova Maturità 2024 invece la Tipologia B-Tema argomentativo, i pronostici del toto-tracce vedevano argomenti come Prima guerra mondiale, delitto Matteotti, sbarco in Normandia e anche 75 anni dalla fondazione della NATO; infine, per la Tipologia C-Tema di attualità, sono i conflitti in corso (dall’Ucraina al Medio Oriente) alla violenza di genere i titoli più “impazzati”, seguiti da intelligenza artificiale e legame con le invenzioni di Oppenheimer dopo il capolavoro di Nolan divenuto anche ultimo Premio Oscar. Se volete invece fare un rapido ripasso delle tracce di Prima Prova uscite nella Maturità 2023, ecco il link giusto per un “salto indietro nel tempo”.

VOTO, CALCOLO PUNTEGGI E PERCENTUALE AMMESSI ALLA MATURITÀ 2024. LA LETTERA VERSO GLI ORALI

Ultimo accenno prima di partire con la lunga diretta della Prima Prova non possiamo non inserirlo, il riferimento al calcolo dei punteggi ottenuti dal tema d’italiano: il voto finale di Maturità 2024, sempre in centesimi, è composto dai 40 punti dei crediti (punteggio massimo), con 20 punti massimi per ogni prova scritta e colloquio orale. Ergo, una Prima Prova alla perfezione potrà fruttare agli studenti massimo 20 punti decisivi per concorrere al voto finale dell’Esame di Stato 2023-2024.

Lo scorso 17 giugno, alla vigilia delle “notte prima degli esami”, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato tutti i dati regionali sugli studenti ammessi alla Maturità 2024 per le classi quinte superiori: non ci sono percentuali sotto il 90% anche se il record di “non ammessi” all’Esame di Stato MIM è da segnalare in Sardegna con il 7,4% degli studenti senza i punteggi minimi per sostenere la Maturità (il 92,6% gli ammessi invece). 4,9% del totale tra gli studenti non ammessi sono in Valle D’Aosta, mentre il 3,9% è degli studenti dell’Umbria: per tutte le altre Regioni la percentuale di ammessi alla Prima Prova di Maturità 2024 viaggia tra il 96% e il 97%, con punte massime del 98% in Molise. Sempre lunedì nell’ultima riunione plenaria delle varie commissioni d’esame, i presidenti esterni per la Maturità 2024 hanno provveduto all’estrazione della lettera dell’alfabeto per ordinare gli orali nel programma stilato da lunedì 24 giugno in poi: qui tutte le info sul calendario Maturità 2024.

#Maturità2024, pubblicati i dati regionali sugli studenti ammessi all’Esame di Stato.

In Italia gli studenti ammessi sono il 96,4%. Qui tutti i dettagli ▶️ https://t.co/tkJqLcOeya pic.twitter.com/c7M8PnY7C9 — Ministero dell’Istruzione e del Merito (@MIsocialTW) June 17, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA