Consigli tesina Esame Terza Media 2024/ Come farla, quali collegamenti: puntare sull’originalità

Sono oltre 500 mila gli studenti interessati dall’esame di terza media nel corrente anno scolastico. Le prove sono iniziate lo scorso lunedì, 10 giugno, e si concluderanno entro il 30 giugno 2024. Molte scuole per la prova orale fanno preparare ai ragazzi una tesina, per completare la valutazione sulla preparazione maturata dagli stessi nel corso dei 3 anni. Ma su quali argomenti impostarla? I dubbi sono tanti e spesso gli studenti non sanno da che parte cominciare.

Per poter costruire una tesina efficace occorre andare per gradi, preparandosi una scaletta con tutti gli step da seguire per non sbagliare e mettere in risalto le proprie capacità, tenendo comunque presente che argomenti e collegamenti vengono concordati insieme durante l’anno scolastico tra alunni e insegnanti. Il percorso multidisciplinare dovrà essere impostato in modo da toccare più materie del programma dell’ultimo anno di scuola media.

TESINA ESAME TERZA MEDIA: SU COSA PUNTARE

Parola d’ordine: originalità. Anzichè incentrarsi su tematiche ‘trite e ritrite’, per poter distinguersi è bene cercare un tema che possa essere diverso dal solito. La tesina dell’esame di Terza media deve essere in un qualche modo costruita su di sé, sui propri interessi, sugli argomenti che possono essere piaciuti di più nel corso dell’anno, ma cercando di affrontarlo in un modo diverso, mostrando versatilità e capacità di rielaborazione.

Tra le migliori idee su cui scrivere la tesina dell’esame di terza media sicuramente puntare a qualcosa che attenga all’attualità può essere interessante. Pensiamo alla pandemia Covid e all’excursus sulle pandemie che hanno caratterizzato l’umanità nella storia, oppure visto il pericolo dello scoppio di una terza guerra mondiale, potrebbe essere un’idea preparare la tesina sulle guerre mondiali, con uno sguardo anche alla situazione estera e geopolitica attuale. E ancora si potrebbe puntare sul calcio, dovendo partire a breve gli europei, oppure sull’importanza dell’ambiente. Negli anni passati non sono mancate anche tesine su serie televisive e film, cercando poi collegamenti con le materie studiate.

