Consiglieri eletti Carrara 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Arrighi sindaco

CONSIGLIERI ELETTI CARRARA, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

Serena Arrighi è la nuova sindaca di Carrara, eletta nella notte dopo il trionfo al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022 contro lo sfidante del Centrodestra: nel capoluogo toscano dove negli ultimi 5 anni aveva amministrato il Movimento 5Stelle di Francesco De Pasquale, cambia la guida ma resta pur sempre una coalizione di Centrosinistra (pur senza più i 5Stelle) con la maggioranza dei consiglieri eletti in Consiglio Comunale.

Con il 57,79% delle preferenze Arrighi ha vinto la sfida del secondo turno contro il 42,21% del candidato di Centrodestra Simone Caffaz: entrano poi in consiglio anche i candidati di M5s e Centristi ma senza ulteriori seggi. In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Carrara dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022: Maggioranza con 8 seggi Pd, 6 Arrighi Sindaca, 1 Pri; opposizione (dopo l’apparentamento) con 1 Caffaz Sindaco, 1 Lista Ferri, 1 Carrara Democratica, 1 Lega, 1 FdI. Incrociando i risultati del ballottaggio con le preferenze ottenuto al primo turno – e in attesa di eventuali sostituzioni/rinunce/promozioni ad assessore – questi i nomi dei possibili nuovi Consiglieri eletti a Carrara:

Maggioranza: 15 seggi

– 8 Pd: Cristiano Bottici, Roberta Crudeli, Gianmaria Nardi, Silvia Barghini, Maria Mattei, Lara Benfatto, Sirio Genovesi, Nicola Marchetti

– 6 Arrighi Sindaca: Carlo Orlandi, Guido Bianchini, Mario Lattanzi, Augusto Castelli, Brunella Vatteroni, Marzia Butteri

– 1 Pri (Moreno Lorenzini)

Opposizione 9 seggi

– 2 Caffaz Sindaco: Simone Caffaz; Massimiliano Bernardi

– 1 Lega: Andrea Tosi

– 2 Carrara Democratica: Andrea Vannucci e Dante Benedini

– 2 Lista Ferri: Cosimo Ferri e Alice Rossetti

– 2 M5s: Rigoletta Vincenti e Matteo Martinelli

ELEZIONI COMUNALI CARRARA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Come sempre accade per il regolamento delle Elezioni Comunali, in caso di nomina ad assessore di un consigliere questo si dovrebbe dimettere dall’assemblea comunale e al suo posto siederebbe il primo dei consiglieri non eletti della lista di appartenenza.

Per quanto riguarda i voti di lista ottenuti nei risultati del primo turno delle Elezioni Comunali – che hanno determinato l’esatta composizione del Consiglio Comunale in questo ballottaggio – la situazione emersa due settimane fa vedeva già il vantaggio del Centrosinistra alle urne. Con Arrighi il Pd prese il 14,22%, Serena Arrighi Sindaca 11,87%, Pri 2,95%, Sinistra Ecologista 1%, Europa Verde 0,53%; con Caffaz invece la sua lista civica prese il 7,48%, Lega 6,02%, Centrodestra siamo noi 2,01%, Capitale Carrara 1,91%, Carrara Futura 1,21%, Liberal Socialisti 0,54%. A sostegno di Vannucci invece Carrara Democratica prese il 6,05%, FdI 5,04%, Forza Italia 3,91%, Insieme per Carrara 2,46%; per il renziano Cosimo Ferri la lista civica prese il 7,14%, Psi 6,35% e PrimaCarrara l’1,39% mentre con la candidata grillina Vincenti la lista M5s prese al primo turno il 5,53%, Vincenti per Carrara 4,04%, Uniti e Sinistra 3,45%. LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati spoglio sindaco Carrara

