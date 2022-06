CONSIGLIERI ELETTI CATANZARO 2022 SEGGI/ Fiorita sindaco: risultati, nomi, preferenze

Al netto di cambiamenti per eventuali ritiri, rinunce e ricorsi, che potrebbero insorgere fino a quando non ci sarà la “bollinatura” della Prefettura, ecco l’ipotesi concreta, ma ufficiosa, del nuovo Consiglio Comunale di Catanzaro, con i nomi dei possibili consiglieri eletti. dopo i risultati del Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022.

Consiglieri eletti Barletta 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Cannito sindaco

Dunque, per quanto riguarda la maggioranza a Catanzaro, i consiglieri eletti dovrebbero essere Eugenio Riccio, Manuel Laudadio e Rosario Mancuso (Alleanza per Catanzaro); Rosario Lostumbo, Giovanni Costa (Prima l’Italia); Emanuele Ciciarello, Luigi Levato (Progetto Catanzaro); Marco Polimeni, Alessandra Lobello (Catanzaro Azzurra); Giorgio Arcuri, Stefano Veraldi (Riformisti Avanti); Manuela Costanzo, Lea Concolino (Cambiamo! Con Toti); Sergio Costanzo (Fare per Catanzaro), Giovanni Parisi (Rinascita), Francesco Scarpino (Italia al Centro), Antonio Corsi (Volare alto).

Risultati ballottaggio 2022 elezioni comunali/ Diretta, 'partito' astensionisti 57.8%

Per Nicola Fiorita hanno avrebbero ottenuto un posto in aula Gianmichele Bosco, Vincenzo Capellupo (Cambiavento); Daniela Palaia e Tommaso Serraino (Mò Fiorita Sindaco); Giusy Iemma, Fabio Celia (Partito democratico). M5s avrà Danilo Sergi. Entrano pure Donatella Monteverdi (Cambiavento) e Gregorio Buccolieri (Catanzaro Fiorita, Psi, Volt, Civiche). In consiglio dovrebbe esserci anche una rappresentante di Noi con l’Italia con Giulia Procopi, uno per Io scelgo Catanzaro (Raffaele Serò) e uno per Catanzaro al centro (Antonio Barberio), candidati di Talerico. Ma il nuovo Consiglio Comunale di Catanzaro si completerà col nuovo sindaco, lo sconfitto al ballottaggio e i candidati sconfitti al primo turno Antonello Talerico e Wanda Ferro.

Consiglieri eletti Verona 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Tommasi sindaco

CONSIGLIERI ELETTI CATANZARO, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

Nicola Fiorita ribalta il risultato del primo turno e al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022 sbaraglia la concorrenza, diventando il nuovo sindaco di Catanzaro. L’esponente del centrosinistra ha ottenuto il 58,24% delle preferenze, mentre per Valerio Donato il 41,76% dei voti nonostante al primo turno fosse avanti di più di 13 punti percentuali. Un risultato sorprendente, dunque, con il quale prende forma il Consiglio Comunale.

Per la maggioranza, 3 a Cambiavento; Mò-Fiorita sindaco 2, PD 2, M5S 1, Catanzaro Fiorita 1. Per l’opposizione: Valerio Donato 1, Alleanza per Catanzaro 3, Lega 2, Progetto CZ Catanzaro 2, FI 2, IV 2, Cambiamo 2, Fare per Catanzaro 1, Rinascita 1. IaC 1, Volare in alto 1, Antonello Talerico, Io scelgo Catanzaro 1, NcI 1, Coraggio 1, Wanda Ferro 1. (agg. JC)

ELEZIONI COMUNALI CATANZARO 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Si è arrivati al ballottaggio delle Elezioni Comunali Catanzaro 2022 grazie al testa a testa raggiunto nei risultati del primo turno di 14 giorni fa: quando il Centrodestra, pur dividendosi in tre tronconi, riuscì a portare il civico Valerio Donato in vantaggio al secondo turno con il 44,01% delle preferenze contro il 31,71% di Nicola Fiorita.

“Tagliati” dal ballottaggio il candidato centrista sostenuto, tra gli altri, da Noi con l’Italia-Lupi – Antonello Talerico (13,12%) – e la candidata unica di Fratelli d’Italia Wanda Ferro (9,16%). Qui di seguito riportiamo invece i voti di lista emersi dai risultati del primo turno delle Amministrative 2022 a Catanzaro: in appoggio a Donato, Alleanza per Catanzaro 7,56%, Prima l’Italia 6,38%, Progetto Cz Catanzaro 6,05%, Catanzaro azzurra 5,87%, Riformisti Avanti 5,56%, Cambiamo con Toti 5,3%, #Fare per Catanzaro 4,96%, Rinascita 4,93%, Italia al centro 4,31%, Volare alto 2,89%. A sostegno di Fiorita invece: Cambiavento 7,35%, Mo’ Fiorita sindaco 7,23%, Partito Democratico 5,8%, Movimento 5 Stelle 2,77%, Catanzaro Fiorita-Psi-Volt-Civiche 2,7%. Qui il dettaglio dello spoglio alle Elezioni Comunali Catanzaro 2022.

ELETTI CATANZARO, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

L’ultima volta che si andò al voto a Catanzaro per le Elezioni Comunali era cinque anni fa, quando cioè nel ballottaggio del 25 giugno 2017 il Centrodestra con Sergio Abramo conquistò con il 64,29% ben 20 seggi e la maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale cittadino.

Battuto invece Vincenzo Antonio Ciconte, Centrosinistra, con il 35,61% delle preferenze recuperate e solo 9 seggi: esclusi dal ballottaggio furono Nicola Fiorita (al 23,22%) e Bianca Laura Granato del M5s (6%). consiglieri comunali eletti dopo le Amministrative 2017 a Catanzaro furono dunque i seguenti (aggiornati agli eventuali cambi di partito durante i 5 anni in Consiglio Comunale): maggioranza con 6 seggi Forza Italia (Luigi Levato, Ivan Cardamone, Roberta Gallo, Francesca Celi, Modestina Migliaccio e Giulia Procopio); 5 Ap-Catanzaro da vivere (Marco Polimeni, Antonio Mirarchi, Nuccia Carrozza, Alessandra Lobello ed Ezio Praticò); 3 Catanzaro con Abramo (Rosario Mancuso, Enrico Consolante e Fabio Talarico); 2 Federazione Popolare (Filippo Mancuso e Demetrio Battaglia); 2 Officine per il Sud (Giuseppe Pisano e Francesco Gironda); 2 Obiettivo Comune (Andrea Amendola e Manuela Costanzo). Opposizione con il candidato Vincenzo Ciconte, con 3 seggi per Fare per Catanzaro (Sergio Costanzo, Fabio Celia e Cristina Rotundo), 2 Svolta Democratica ( Eugenio Riccio e Libero Notarangelo); 1 Udc (Tommaso Brutto); 1 Pd (Lorenzo Costa); 1 Catanzaro in Rete (Rosario Lostumbo); 1 Socialisti e Democratici (Roberto Guerriero); 1 Cambiavento (Gianmichele Bosco).











© RIPRODUZIONE RISERVATA