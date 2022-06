Risultati elezioni Catanzaro 2022/ Proiezioni comunali: ballottaggio Donato-Fiorita

Emergono i primi risultati delle elezioni comunali di Catanzaro 2022. Dopo aver registrato i dati dell’affluenza, 65,90%, in calo rispetto al 72,45% di cinque anni fa, le proiezioni degli esperti certificano che tra poco meno di due settimane ci sarà una nuova tornata elettorale. Nessuno dei candidati in campo è riuscito a strappare il 50% più uno delle preferenze. Ma entriamo nel dettaglio…

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2022/ Diretta proiezioni: sindaci e voti liste

La quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai – copertura campione 66% – vede Valerio Donato nettamente in testa: il candidato di Forza Italia, Lega, Udc e Italia Viva si attesta al 43,8%. Al ballottaggio se la vedrà con Nicola Fiorita: il candidato di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle è al 31,3%. Niente da fare per il civico Antonello Talerico (13,5%) e per la candidata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro (9,5%).

Risultati Centro Italia Elezioni Comunali 2022/ Ballottaggio Parma, Pistoia-L'Aquila…

RISULTATI ELEZIONI CATANZARO: I DATI DELLE LISTE

Questi i risultati delle liste alle elezioni di Catanzaro in base alla prima proiezione dedicata di Consorzio Opinio Italia per Rai: Cambiavento 8,01%, Catanzaro Azzurra 7,0%, Prima l’Italia 6,7, Mò Fiorita Sindaco 6,5, Fare per Catanzaro 6,0, Alleanza per Catanzaro 5,9, Partito Democratico 5,7, Cz Progetto Catanzaro 5,6, Io scelgo Catanzaro 5,3, Riformisti Avanti 5,0, Catanzaro prima di Tutto, Cambiamo! 5,0. Le altre liste rappresentano il restante 33,3%. In attesa dei risultati definitivi delle elezioni di Catanzaro, si accende la battaglia in vista del ballottaggio. Chiamato alla remuntada considerata la distanza da Donato, Nicola Fiorita promette battaglia: “Noi siamo soddisfatti del risultato che sta maturando perché, ovviamente, il nostro obiettivo era quello di arrivare al ballottaggio impedendo così al sistema di potere che si era raggrumato attorno a Valerio Donato di conseguire quella vittoria al primo turno che loro ritenevano scontata. Adesso Catanzaro ha 15 giorni di tempo per scegliere tra il cambiamento e la conservazione”, le sue parole all’Ansa.

RISULTATI ELEZIONI SUD ITALIA/ Diretta Comunali 2022: Catanzaro-Cdx, Bitonto, Acerra…

LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia











© RIPRODUZIONE RISERVATA