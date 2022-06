Consiglieri eletti Cernusco sul Naviglio 2022, seggi/ Preferenze Zacchetti sindaco

È Ermanno Zacchetti il nuovo sindaco di Cernusco sul Naviglio, eletto nella notte dopo i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2022. Il candidato di centrosinistra ha avuto la meglio sul candidato di centrodestra Daniele Cassamagnaghi, per poco meno di mille voti, e si è aggiudicato la maggioranza dei consiglieri eletti in giunta per i prossimi cinque anni.

Entrando nel dettaglio dei risultati del ballottaggio delle elezioni comunali a Cernusco sul Naviglio, Ermanno Zacchetti si è aggiudicato il successo con il 53,92% di preferenze, pari a 6.203 voti. Ko, invece, Daniele Cassamagnaghi, fermo al 46,08%, pari a 5.301 voti. In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Cernusco sul Naviglio dopo i risultati delle elezioni comunali 2022, partiamo dalla maggioranza (15 seggi): Partito Democratico 8 seggi, Lista Zacchetti tutti per Cernusco 4 seggi, Cernusco possibile 3 seggi. Passiamo adesso all’opposizione (9 seggi): tre seggi ai candidati sindaci sconfitti, Daniele Cassamagnaghi sindaco 2 seggi, Fratelli d’Italia 1 seggio, Lega Salvini Lombardia 1 seggio, Forza Italia 1 seggio e Vivere Cernusco 1 seggio.

CONSIGLIERI ELETTI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Con i risultati definitivi del secondo turno, è possibile andare a conoscere i nomi dei consiglieri eletti a Cernusco sul Naviglio in queste elezioni comunali 2022. Il centrosinistra a sostegno di Zacchetti può contare su un ottimo margine di superiorità in Consiglio comunale, una truppa guidata dal Partito Democratico. Andiamo a conoscere i consiglieri che faranno parte della maggioranza:

Partito Democratico (8 seggi): Alessandro Galbiati, Giorgia Carenzi, Carlo Assi, Pietro Felice Melzi, Eleonora Fiorillo, Miriam Galimberti, Daniele Pozzi, Daniele Mandrini

Lista Zacchetti tutti per Cernusco (4 seggi): Domenico Acampora, Maura Cedri, Marco Erba, Isabelle Leite

Cernusco possibile (3 seggi): Daniele Restelli, Debora Comito, Lorenzo Patrucco

Andiamo adesso a conoscere i consiglieri che faranno parte dell’opposizione:

Candidati sindaci uscenti (3 seggi): Daniele Cassamagnaghi, Giordano Giuseppe Marchetti, Rita Zecchini

Daniele Cassamagnaghi sindaco (2 seggi): Marco Pasquale Calabrò, Lorenzo Gaviraghi

Fratelli d’Italia (1 seggio): Giuseppa Variatrello in Miedico

Lega Salvini Lombardia (1 seggio): Luca Cecchinato

Forza Italia (1 seggio): Carlo Revolti

Vivere Cernusco (1 seggio): Erica Spinelli

