Consiglieri eletti Cerveteri 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Gubetti sindaco

CONSIGLIERI ELETTI CERVETERI, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

A Cerveteri a trionfare al Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022 è stato il centrosinistra con la candidata sindaca Elena Maria Gubetti. La nuova prima cittadina non soltanto ha battuto con il 52,95% dei voti lo sfidante del centrodestra nonché candidato uscente Giovanni Moscherini, ma ha anche conquistato la maggioranza dei seggi al Consiglio Comunale in base alle preferenze raggiunte al primo turno. Alla coalizione vincitrice ne andranno 15, mentre a quella sconfitta 8. In Consiglio Comunale, oltre al candidato sconfitto, troverà posto anche Anna Lisa Belardinelli, la terza candidata a sindaco che a primo turno aveva ottenuto il 28,06% delle preferenze, mancando il ballottaggio soltanto per alcune centinaia di voti.

In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco allora la composizione esatta delle liste in Consiglio a Cerveteri dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022: per la maggioranza 6 seggi a Governo Civico Per Gubetti Sindaco, 6 seggi per Partito Democratico, 1 seggio per Noi Per Cerveteri, 1 seggio per Cerveteri Domani, 1 seggio per Europa Verde; per l’opposizione 1 seggio per Fratelli D’Italia, 2 seggi per Belardinelli Sindaco, 1 seggio per Capacità E Passione Con Lamberto, 1 seggio per Trasparenza Legalità, 1 seggio per Nuova Cerveteri, 1 seggio per Forza Italia, 1 seggio per #io Sto Con Cerveteri#. Incrociando i risultati del ballottaggio con le preferenze ottenuto al primo turno – e in attesa di eventuali sostituzioni/rinunce/promozioni ad assessore – questi i nomi dei possibili nuovi Consiglieri eletti a Cerveteri:

Maggioranza: 15 seggi

– 6 Governo Civico per Gubetti Sindaco: Battafarano, Luchetti, Pascucci, Pilu, Salamone, Nucci

– 6 Partito Democratico: Travaglia, Ferri, Ferretti, Zito, Gnazi, Mensurati

– 1 Cerveteri Domani: Geronzi

– 1 Europa Verde: Mundula

Opposizione: 8 seggi

– 1 Fratelli D’Italia: Bucchi

– 2 Belardinelli Sindaco: Paolacci, Pavin

– 1 Capacità e Passione con Lamberto: Ramazzotti

– 1 Trasparenza Legalità: Orsomando

– 1 Nuova Cerveteri: Piergentili

– 1 Forza Italia: Vecchiotti

– 1 #io Sto Con Cerveteri#: Fondate

ELEZIONI COMUNALI CERVETERI 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Anche a Cerveteri, come sempre accade per il regolamento delle Elezioni Comunali, in caso di nomina ad assessore di un consigliere questo si dovrebbe dimettere dall’assemblea comunale e al suo posto siederebbe il primo dei consiglieri non eletti della lista di appartenenza.

Nel frattempo sono stati i seguenti voti di lista e preferenze al primo turno a determinare la composizione ufficiosa del prossimo Consiglio Comunale a Cerveteri: due settimane fa a trionfare era stata la neo-sindaca Elena Maria Gubetti con il 40,35% dei voti, di cui il 16,29% da Governo Civico per Gubetti Sindaco; il 14,49% dal Partito Democratico; il 4,54% da Cerveteri Domani; il 3,64% da Europa Verde. Giovanni Moscherini aveva ottenuto invece il 31,58% dei voti, di cui il 10,26% da Fratelli D’Italia; il 6,21% da Capacità e Passione con Lamberto; il 6,13% da Trasparenza Legalità; il 5,58% da Forza Italia; il 3,58% da Lega Salvini Premier. La terza candidata, esclusa dal ballottaggio, Anna Lisa Belardinelli, aveva ottenuto infine il 28,06% dei voti, di cui il 9,92% da Belardinelli Sindaco; il 5,72% da Nuova Cerveteri; il 3,86% da #io Sto Con Cerveteri#; il 2,27% da Uniti per Cerveteri; l’1,95% da Civicamente.

