Consiglieri eletti Como 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Rapinese sindaco

Alessandro Rapinese è il nuovo sindaco di Como. Ha ottenuto il 55,36% secondo i risultati diffusi dal Viminale riguardo il Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022, contro il 44,64% di Barbara Minghetti. Di conseguenza, alla maggioranza vanno 20 seggi, 10 invece all’opposizione, più i due candidati sindaci sconfitti. A tal proposito, vediamo come potrebbe andare a comporsi il nuovo Consiglio comunale e quali potrebbero essere i consiglieri eletti. Il condizionale è d’obbligo, non solo per eventuali ricorsi e riconteggi, ma anche perché ci sono quattro consiglieri indicati come assessori, quindi dovrebbero essere sostituiti da altrettanti eletti.

Consiglieri eletti Frosinone 2022 seggi/ Risultati preferenze con Mastrangeli sindaco

In maggioranza la Lista Rapinese sindaco con: Fulvio Anzaldo, Michele Cappelletti, Emilio Casati, Arianna Pellegatta, Valentina Introzzi, Francesca Quagliarini, Enrico Colombo, Ivan Lombardi, Nicoletta Roperto, Alberto Fontana, Patrizia Tagliabue, Davide Niso, Gianfranco Rossetti, Paola Ceriello, Carlo Mantero, Camilla Veronelli, Davide Bernasconi, Paola Zerenga, Cecilia Casella, Gaia Tagliabue. Di questi, Cappelletti, Quagliarini, Colombo e Roperto sono indicati come possibili assessori, quindi dovrebbero essere sostituiti da quattro successivi a Tagliabue. All’opposizione i candidati sindaci sconfitti Barbara Minghetti e Giordano Molteni, con 4 del Pd (Patrizia Lissi, Stefano Fanetti, Gabriele Guarisco e Stefano Legnani), 2 a La Svolta Civica (Vittorio Nessi, Luca Vozella), 2 a Fratelli d’Italia (Lorenzo Cantaluppi, Antonio Tufano), 1 a Como con Molteni (Alessandro Falanga), 1 a Lega (Alessandra Locatelli). (di Silvana Palazzo)

Consiglieri eletti Sesto S.G. 2022, i seggi/ Di Stefano sindaco, risultati preferenze

ELEZIONI COMUNALI COMO 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Nei risultati delle Elezioni Comunali Como 2022 al primo turno il ballottaggio fu guadagnato da Barbara Minghetti, candidata del Centrosinistra, e da Alessandro Rapinese (candidato civico), con quest’ultimo capace di superare di meno di un punto percentuale il candidato del Centrodestra Giordano Molteni.

Qui di seguito i voti di lista emersi dai risultati del primo turno delle Amministrative 2022 a Como: Minghetti con il 39,40% (12.173 preferenze) ha ottenuto con la lista PD il 20,44%, con Lista Minghetti La Svolta Civica il 10,07%, con Europa Verde il 3,23%, con Agenda Como2030 Liberali Riformisti Europeisti il 3,19% e con Como Comune-Articolo Uno-PSI-Sinistra Italiana-Civica il 2,38%. Il suo rivale, Alessandro Rapinese, ha raccolto il 27,32% delle preferenze con una sola lista civica a suo sostegno, ossia Rapinese Sindaco (26,77%). Molteni, dal canto suo, è stato estromesso dal ballottaggio davvero di un soffio: ha avuto il 26,99% dei voti, ripartiti tra Fratelli d’Italia (12,63%), Forza Italia-Noi con l’Italia-Democrazia e Sussidiarietà (8,54%) e Lega Salvini Lombardia (6,65%). Qui il dettaglio dello spoglio a Como nel primo turno.

RISULTATI BALLOTTAGGIO 2022 ELEZIONI COMUNALI/ Diretta, 58 comuni al Centrodestra

ELETTI COMO, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Nelle Elezioni Comunali 2017 a Como trionfò il Centrodestra con Mario Landriscina , al quale servì sempre il ballottaggio per definire i risultati definitivi e la composizione del Consiglio comunale: al termine del secondo turno, 20 seggi andarono alla maggioranza (7 Forza Italia, 6 Lega Nord, 5 lista Insieme, 2 FdI). Per quanto riguarda l’opposizione, invece, 3 seggi andarono al Pd, 2 alla lista Svolta Civica per Como e 3 alla lista Rapinese Sindaco.

I consiglieri comunali eletti dopo le Amministrative 2017 a Como furono dunque i seguenti (aggiornati agli eventuali cambi di partito durante i 5 anni in Consiglio comunale): maggioranza con Biondi, Canova, Cenetiempo e Gervasoni (Forza Italia); Ajani, Borghi, Molteni, Noseda e Valeri (Lega); Brenna, Del Prete, Maspero (Insieme); Cantaluppi, De Santis, Ferretti, Patera, Tufano (Fratelli d’Italia). Gruppo misto con Gorla (maggioranza), Mantovani, Martinelli, Torresani e Veronelli (minoranza). Opposizione con Guarisco, Fanetti, Lissi (Pd); Minghetti, Nessi, Traglio (Svolta Civica per Como); Anzaldo, Rapinese (Rapinese Sindaco); Rovi (Bruno Magatti Civitas Progetto Città); Aleotti (M5S).

© RIPRODUZIONE RISERVATA