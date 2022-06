Consiglieri eletti Crema 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Bergamaschi sindaco

CONSIGLIERI ELETTI CREMA, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

Come in quasi tutta i capoluoghi della Lombardia ormai (tranne Sondrio e Pavia), il Centrosinistra conquista anche la città di Crema al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022: i risultati della notte hanno visto trionfare come nuovo sindaco Fabio Bergamaschi che non solo batte lo sfidante Maurizio Borghetti ma conquista anche la maggioranza dei consiglieri eletti (in base alle preferenze raggiunte al primo turno). 57,91% per il neo-sindaco eletto Bergamaschi e la coalizione di Centrosinistra, mentre con quasi 2mila voti di scarto viene sconfitto il Centrodestra di Borghetti: entra in Consiglio Comunale anche il candidato della lista civica Simone Beretta.

Consiglieri eletti Jesolo 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con De Zotti sindaco

In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Crema dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022: Maggioranza con 7 seggi Pd, 4 Crema Bene Comune, 2 CremaLab, 1 Crema al Centro, 1 Crema Progressista; opposizione con 3 seggi Lista Borghetti, 2 FdI, 1 Lega, 1 Forza Italia-Udc e Simone Beretta candidato. Incrociando i risultati del ballottaggio con le preferenze ottenuto al primo turno – e in attesa di eventuali sostituzioni/rinunce/promozioni ad assessore – questi i nomi dei possibili nuovi Consiglieri eletti a Crema:

Consiglieri eletti Magenta 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Del Gobbo sindaco

Maggioranza: 15 seggi

– 7 Pd: Fontana, Giossi, Bassi, Vailati, Pederzani, Piloni, Benelli

– 4 Crema Bene Comune: Nichetti, Galmozzi, Della Frera, Lopopolo

– 2 CremaLab: Cardile, Nicardi

– 1 Crema al Centro: Gramignoli

– 1 Crema Progressista: Bordo

Opposizione 7 seggi

– 3 Lista Borghetti: Chiodo, Torrisi, Schiavini

– 2 FdI: Patrini, De Grazia

– 1 Lega: Bergamaschini

– 1 Forza Italia-Udc: Zanibelli

– 1 candidato Simone Beretta

ELEZIONI COMUNALI CREMA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Come sempre accade per il regolamento delle Elezioni Comunali, in caso di nomina ad assessore di un consigliere questo si dovrebbe dimettere dall’assemblea comunale e al suo posto siederebbe il primo dei consiglieri non eletti della lista di appartenenza.

Consiglieri eletti Civitanova Marche 2022, seggi/ Preferenze con Ciarapica sindaco

Nel frattempo, i voti di lista raggiunti al primo turno hanno determinato l’esatta composizione del prossimo Consiglio Comunale (in attesa della nomina ufficiale): due settimane fa il neo-sindaco Bergamaschi ottenne il 19,66% dalla lista Pd, 12,08% Crema Bene Comune, 6,28% CremaLab, 4,84% Crema al Centro, 3,1% Crema Aperta, 2,21% Crema Riformista. Borghetti invece con la propria lista civica ottenne il 14,33%, seguita da Fratelli d’Italia al 8,96%, Lega 8,73%, Forza Italia 5,6%; infine, la lista civica per Beretta non andò oltre al 5,22%. LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati spoglio sindaco Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA