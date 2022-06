Consiglieri eletti Cuneo 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Manassero sindaco

Patrizia Manassero sindaco di Cuneo. I risultati del Ballottaggio alle Elezioni Comunali 2022 mostrano che la candidata del centrosinistra ha totalizzato il 63,31% contro il 36,69% di Franco Civallero. Dati importanti anche per valutare come prende forma il Consiglio comunale e quali sono i consiglieri eletti. Così come per le altre città, anche in questo caso vi rinnoviamo l’invito a prendere con le pinze queste elaborazioni, in quanto sono attesi i conteggi definitivi. Infatti, proprio nel caso di Cuneo si parla di ricorsi, motivo per il quale potrebbero esserci delle modifiche.

Vanno 7 seggi al Pd (Antonino Pittari, Sara Tomatis, Carla Isoardi, Gianfranco Demichelis, Erio Ambrosino, Carmelo Noto e Domenico Giraudo), 7 a Centro per Cuneo (Luca Serale, Valter Fantino, Cristina Clerico, Luca Pellegrino, Davide Dalmasso, Ettore Grosso e Silvano Enrici), 3 a testa per Crescere Insieme (Paola Olivero, Elio Beccaria e Andrea Girard) e Cuneo Solidale Democratica (Marco Vernetti, Alessandro Spedale e Stefania Maria D’Ulisse). Passiamo all’opposizione. C’è il candidato sindaco sconfitto Franco Civallero con Luciana Toselli, Giancarlo Boselli e Beppe Lauria, tre candidati fermatisi al primo turno. In minoranza Fratelli d’Italia con 2 seggi (Noemi Mallone, Massimo Garnero); 1 alla Lega con Valter Bongiovanni; Mavy Civallero per SiAmo Cuneo; per Cuneo per i Beni Comuni ci sono Nello Fierro e Ugo Sturlese; Claudio Bongiovanni per Cuneo Mia; infine Paolo Armellini per Indipendenti di Boselli.

Secondo Cuneodice, hanno speranze di ripescaggio Carlo Garavagno (Pd), Vincenzo Pellegrino (Centro per Cuneo), Maria Laura Risso (Centro per Cuneo), Luca Paschiero (Crescere Insieme). A maggior ragione l’elaborazione di sopra va presa con tutte le cautele del caso. (di Silvana Palazzo)

ELEZIONI COMUNALI CUNEO 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Con i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali Cuneo 2022 sono stati definiti preferenze e voti di lista, decisivi per la composizione del nuovo Consiglio Comunale dopo l’esito del ballottaggio delle Amministrative.

La candidata del centrosinistra Patrizia Manassero ha raccolto il 46,95% al primo turno, questi i risultati delle liste a sostegno: Partito Democratico 17,99%, Centro per Cuneo 15,86%, Crescere Insieme 8,85%, Cuneo solidale democratica 7,22%. Lo sfidante al secondo turno, il candidato del centrodestra Franco Civallero, si è fermato al 19,84%. Queste le liste a sostegno: Fratelli d’Italia 6,15%, Lega Salvini Piemonte 6,01%, Siamo Cuneo 5,37%, Forza Italia-Unione di Centro 1,45%. Fuori dalla lotta per il secondo turno Luciana Toselli (16,62%), Giancarlo Boselli (7,72%), Giuseppe Lauria (6,67%), la candidata del Movimento 5 Stelle Silvia Maria Cina (1,67%) e Juan Carlo Cid Esposito (0,53%). Qui il dettaglio dello spoglio a Parma nel primo turno

ELETTI CUNEO, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Sono invece consiglieri uscenti al Consiglio Comunale di Cuneo tutti gli eletti nelle precedenti elezioni comunali, avvenute l’11-25 giugno 2017. Il voto vide trionfare Federico Borgna al primo turno con quasi il 60% delle preferenze. Un’ottima vittoria per il centrosinistra, che ottenne la netta maggioranza del Consiglio comunale: 7 consiglieri per il Pd (Patrizia Manassero, Antonio Rocco Pittari, Simone Priola, Domenico Giraudo, Carla Isoardi, Gianfranco Demichelis, Carlo Garavagno), 7 consiglieri per Centro per Cuneo (Luca Serale, Franca Giordano, Valter Fantino, Davide Dalmasso, Loris Marchisio, Cristina Clerico, Maria Laura Risso), 3 consiglieri per Crescere Insieme (Paola Olivero, Enrico Arnaudo, Ivano Oggero), 3 consiglieri per Cuneo solidale (Alessandro Spedale, Marco Vernetti, Tiziana Revelli) e 1 seggio ai Moderati (Alberto Coggiola). In totale, 11 consiglieri per l’opposizione: 3 consiglieri per Cuneo per i Beni Comuni (Nello Fierro, Ugo Sturlese, Luciana Toselli), 2 consiglieri per il Movimento 5 Stelle (Manuele Isoardi, Silvia Maria Cina), 2 consiglieri per la Lega Nord (Valter Bongiovanni, Laura Peano), 1 consigliere per Forza Italia (Massimo Garnero) e i tre candidati sindaci sconfitti (Valter Bongiovanni, Beppe Lauria, Maria Luisa Martello).

