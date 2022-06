Consiglieri eletti Molfetta 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Minervini sindaco

È Tommaso Minervini il nuovo sindaco di Molfetta, eletto nella notte dopo i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2022. Il candidato civico ha avuto la meglio sul candidato di centrosinistra Pasquale Drago, detto Lillino, per poco più di mille voti, e si è aggiudicato la maggioranza dei consiglieri eletti in giunta per i prossimi cinque anni.

Entrando nel dettaglio dei risultati del ballottaggio delle elezioni comunali a Molfetta, Tommaso Minervini si è assicurato la vittoria con il 52,86% di preferenze, pari a 11.871 voti. Niente da fare per Pasquale Drago, fermo al 47,14%, pari al 10,588 voti. In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Molfetta dopo i risultati delle elezioni comunali 2022, partiamo dalla maggioranza (15 seggi): Cuore democratico 2 seggi, Insieme per la città 2 seggi, Minervini sindaco 2 seggi, Molfetta popolare 2 seggi, Ala democratica lista civica 2 seggi, Molfetta al centro 1 seggio, Avanti Molfetta 1 seggio, Patto comune prima Molfetta 1 seggio, Molfetta che vogliamo 1 seggio, Molfetta in azione 1 seggio. Passiamo adesso all’opposizione (9 seggi): tre seggi ai candidati sindaci sconfitti, Partito Democratico 1 seggio, Rinascere 1 seggio, Lista Drago sindaco 1 seggio, Molfetta libera area pubblica-Si sinistra 1 seggio, Obiettivo Molfetta 1 seggio, Molfetta nostra 1 seggio.

CONSIGLIERI ELETTI MOLFETTA 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Con i risultati definitivi del secondo tempo, è possibile andare a conoscere i nomi dei consiglieri eletti a Molfetta in questa elezioni comunali 2022. Come possiamo già notare dalla composizione, il Consiglio comunale sarà parecchio frammentato in termini di partiti e liste, ma la maggioranza può contare su un bottino che regala una discreta sicurezza di tenuta. Andiamo a conoscere i consiglieri che faranno parte della maggioranza guidata da Minervini: Nicola Piergiovanni, Angela Amato, Annalisa Petruzzelli, Giacomo Salvemini, Onofrio de Gioia, Elena Ginosa, Robert Amato, Maridda Poli, Vito Paparella, Antonella Crocifero, Enzo Spadavecchia, Giacomo Rossiello, Carmela Minuto, Sergio De Candia, Antonio Ancona. Per quanto concerne l’opposizione, partiamo dai tre candidati sindaci sconfitti tra primo e secondo turno: Pasquale Drago, Pietro Mastropasqua e Giovanni Infante. Poi i consiglieri eletti dalle liste in corsa: per la coalizione a sostegno di Drago, troviamo Gabriella Azzollini, Felice Spaccavento, Sergio Rutigliano e Domenico Gagliardi. Per quanto riguarda la coalizione a sostegno di Mastropasqua, spazio a Ippolita Germinario e Mauro Binetti.

