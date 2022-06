Consiglieri eletti San Donato Milanese, i seggi/ Squeri sindaco, risultati preferenze

CONSIGLIERI ELETTI SAN DONATO MILANESE, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

Francesco Squeri sindaco, ovvero l’outsider che non ti aspetti coglie l’incredibile vittoria al ballottaggio per le Elezioni Comunali 2022 a San Donato Milanese: il vasto Comune alle porte Sud di Milano vede il trionfo del candidato civico che ottiene così la maggioranza dei consiglieri eletti per i prossimi 5 anni di giunta. Con il 64,43% delle preferenze, Francesco Squeri vince la partita al secondo turno contro il candidato del Centrosinistra Gianfranco Gnelli: al primo turno già aveva alzato bandiera bianca, pur prendendo il 29,81%, il candidato del Centrodestra Guido Massera (che entra comunque in consiglio).

Giovanni Orsina/ "M5s non esiste più. Letta? La strategia è non fare un bel niente"

In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a San Donato Milanese dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022: Maggioranza con 11 seggi per San Donato Futura, 4 SandoLab; opposizione con 3 Pd, 1 Insieme per San Donato; 2 FdI, 1 Lega. Incrociando i risultati del ballottaggio con le preferenze ottenuto al primo turno – e in attesa di eventuali sostituzioni/rinunce/promozioni ad assessore – questi i nomi dei possibili nuovi Consiglieri eletti a San Donato Milanese:

Consiglieri eletti Crema 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Bergamaschi sindaco

Maggioranza: 15 seggi

– 11 San Donato Futura: Marzani, Montanari, Bruschi, Gambetti, Savio, Zuin, Micheli, Mulinacci, Curti, Chiappa, Maddè

– 4 SandoLab: Barone, Martinelli, Mistretta, Bertolotti

Opposizione: 7 seggi

– 3 Pd: De Simoni, Papetti, Sinatori

– 1 Insieme per San Donato: Falbo

– 2 FdI: Fantinelli, Massera

– 1 Lega: Forenza

ELEZIONI COMUNALI SAN DONATO MILANESE 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Anche a San Donato Milanese, come sempre accade per il regolamento delle Elezioni Comunali, in caso di nomina ad assessore di un consigliere questo si dovrebbe dimettere dall’assemblea comunale e al suo posto siederebbe il primo dei consiglieri non eletti della lista di appartenenza.

Consiglieri eletti Jesolo 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con De Zotti sindaco

Nel frattempo sono stati i seguenti voti di lista e preferenze al primo turno a determinare la composizione ufficiosa del prossimo Consiglio Comunale a San Donato Milanese: due settimane fa il neo-sindaco eletto Squeri conquistò il 33% dei voti grazie al 22,62% di San Donato Futura e il 7,89% per SandoLab. Per Gnelli i risultati al primo turno furono del 17,85% in lista Pd, 7,9% Insieme per San Donato, 5,55% La Civica, 3,68% Europa Verde, 2,98 Azione Calenda, 2,13% Sinistra Ecologista. Il Centrodestra ottenne invece con Fratelli d’Italia il 15,13%, Lega 7,51%, Forza Italia 5,68%, GreenLand 1,08%: al netto di ciò, non riuscì comunque a conquistare il ballottaggio rispetto alle due coalizioni vincenti di Squeri e Gnelli. LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati spoglio sindaco San Donato Milanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA