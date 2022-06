CONSIGLIERI ELETTI VITERBO 2022, I SEGGI/ Risultati e preferenze: Frontini al 64.92%

Aggiornamento sui risultati e le preferenze riguardanti la città di Viterbo, i consiglieri eletti dopo il ballottaggio di ieri. Chiara Frontini (lista civica) è divenuta la prima sindaca della nota cittadina laziale, ottenendo al secondo turno il 64.92 per cento dei voti, numeri ancora ufficiosi, contro il 35.08 per cento della rivale del Pd Alessandra Troncarelli. Una vittoria ottenuta a pieni voti, 16.160 contro gli 8.734 della sfidante. “Viterbo ha scritto una nuova pagina della sua storia – è il commento a caldo della stessa Chiara Frontini non solo per la prima donna sindaca di questa città, ma il nostro è stato uno dei dati d’affluenza più alti d’Italia. La gente è andata a votare. I due terzi di Viterbo ci hanno detto che era ora che ci prendessimo questa responsabilità”.

Così invece Mauro Rotelli, deputato di Fdi (primo partito di Viterbo): “Complimenti per la vittoria a Chiara Frontini con un grosso in bocca al lupo. Piena collaborazione istituzionale per tutto quello di cui ha bisogno la nostra amata Viterbo. Buon lavoro”. Il Consiglio Comunale di Viterbo va così a comporsi: Viterbo 2020: 7, Con Chiara per Viterbo: 5, Viterbo Cambia: 2, Viterbo fa squadra: 2, La Tuscia nel cuore: 1, Rinascimento-IoApro: 1. Questa invece l’Opposizione, Alessandra Troncarelli: 1, PD: 2, Noi Insieme per Viterbo: 1, Viterbo Cresce: 1, Viterbo dei Cittadini: 1, Laura #Allegrini: 1, FdI 2. Claudio Ubertini: 1, Lega: 1, Luisa Ciambella: 1 (aggiornsmento di Davide Giancristofaro)

CONSIGLIERI ELETTI VITERBO, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

Ufficiali i risultati delle elezioni comunali a Viterbo. Il ballottaggio ha decretato la vittoria di Chiara Frontini, sostenuta da Viterbo 2020, Rinascimento-IoApro. Per lei il 64,92%. Sconfitta dunque Alessandra Troncarelli, candidata con l’appoggio del PD, M5S e Azione: 35,08%. Questa la Composizione del Consiglio Comunale. Per la maggioranza: Viterbo 2020: 7. Con Chiara per Viterbo: 5. Viterbo Cambia: 2, Viterbo fa squadra: 2, La Tuscia nel cuore: 1, Rinascimento-#IoApro: 1. All’opposizione:

Alessandra Troncarelli, PD: 2. Noi Insieme per Viterbo: 1. Viterbo Cresce: 1. Viterbo dei Cittadini: 1. Laura Allegrini con FDL, 2. Claudio Ubertini con un posto per la Lega. Chiude Luisa Ciambella. (agg. JC)

ELEZIONI COMUNALI VITERBO 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

I risultati delle Elezioni Comunali Viterbo 2022 al primo turno hanno regalato un ballottaggio tutto al femminile. A contendersi la carica di sindaco Chiara Frontini, candidata civica ex di Alleanza Nazionale, e Alessandra Troncarelli, sostenuta invece dal Partito democratico. La prima, consigliere uscente, è sostenuta da sei liste tra cui IoApro con Rinascimento di Vittorio Sgarbi. La rivale, assessora della giunta del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stata sostenuta invece da otto liste, tra cui Pd, M5s, candidati di Azione nella civica Viterbo sul serio e i “fuoriusciti” di Forza Italia con la lista Viterbo Cresce.

La sfida di due settimane fa ha decretato la sconfitta, tra gli altri, di Laura Allegrini, candidata di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Ma concentriamoci sui voti di lista emersi dai risultati del primo turno delle Amministrative 2022 a Viterbo. Chiara Frontini con il 32,82% (10.454 preferenze) ha ottenuto con al lista Viterbo Venti Venti il 10,20%, Con Chiara per Viterbo 7,42%, con Viterbo Cambia il 5,28%, il 2,63% a Viterbo fa squadra, mentre La Tuscia nel cuore il 2,46%, solo il 1,56% IoApro-Rinascimento Vittorio Sgarbi. Sono stati 9.013 le preferenze per Alessandra Troncarelli, che ha totalizzato il 28,30%. A portar più voti il Partito democratico con 10,74%, Noi insieme per Viterbo con il 5,28%, Viterbo Cresce ha ottenuto il 3,85%, Viterbo dei cittadini al 3,80%, Fare per Viterbo 2,15%, solo 1,42% per M5s, 1,30% da Contatto, 1,17% per Viterbo sul serio viva Viterbo.

ELETTI VITERBO, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Anche le Elezioni Comunali 2018 a Viterbo si sono decise con un ballottaggio. In quel caso trionfò il centrodestra unito con Giovanni Maria Arena. Con i risultati definitivi si andò a comporre così il Consiglio: al termine del secondo turno, 20 seggi andarono alla maggioranza (6 Forza Italia, 6 Fratelli d’Italia, 6 Lega, 2 Lista Civica – Fondazione!), 3 alla candidata Chiara Frontini (della Lista Civica – Viterbo Venti Venti), 2 al candidato Francesco Serra (uno Lista Civica Impegno Comune, uno Lista Civica Viterbo dei Cittadini), altrettanti a Lisetta “Luisa” Ciambella (del Partito Democratico).

I consiglieri comunali eletti dopo le Amministrative 2018 a Viterbo furono dunque i seguenti (aggiornati agli eventuali cambi di partito nel corso degli anni in Consiglio Comunale): maggioranza con Claudio Ubertini, Gianluca Grancini, Vittorio Galati, Paolo Bianchini, Elisa Cepparotti, Laura Allegrini (Forza Italia); Elpidio Micci, Antonella Sberna, Isabella Lotti, Giulio Marini, Fabrizio Purchiaroni, Matteo Achilli (Fratelli d’Italia); Stefano Evangelista, Claudia Nunzi, Ludovica Salcini, Ombretta Perlorca, Antonio Scardozzi e Stefano Caporossi (Lega); Gianmaria Santucci, Paolo Barbieri (Fondazione). Opposizione con Chiara Frontini, Letizia Chiatti, Patrizia Notaristefano, Alfonso Antoniozzi (Frontini); Francesco Serra, Lina Delle Monache e Patrizia Frittelli (Serra); Luisa Ciambella, Alvaro Ricci, Martina Minchella (Ciambella); Filippo Rossi (dimessosi e sostituito da Giacomo Barelli); Massimo Erbetti (M5s).











