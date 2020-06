Consiglio Europeo su Recovery Fund e Bilancio Ue/ Conte tra Mes e ritardo negli aiuti

Si tiene oggi in videoconferenza l’atteso Consiglio Europeo dove la Commissione Ue presenterà nel dettaglio il ”Next Generation Eu”, il Recovery Fund europeo in risposta alla crisi economica e sanitaria del Covid-19: nella lunga riunione attesa oggi pomeriggio si discuterà poi anche del bilancio a lungo termine Ue e infine sullo stato delle trattative tra Europa e Gran Bretagna in vista della Brexit di fine anno. Dopo la “plenaria” al Parlamento Europeo in cui Ursula Von der Leyen ha gettato le basi per il piano di ripresa a lungo termine, sul tavolo della Commissione Ue sono giunte diverse proposte anche contrastanti tra loro che pongono una sostanziale frattura sul tema principale del Recovery Plan: la possibilità di sovvenzioni “a fondo perduto” che Italia, Spagna, Francia e Germania appoggiano ma che per i “paesi frugali” (Svezia, Olanda, Austria in prima fila) non è accettabile.

«Ogni cosa dovrà essere sistema prima della pausa estiva. I nostri cittadini e le nostre imprese sono stati pesantemente impattati dalla pandemia. Hanno bisogno di aiuti mirati senza indugio», spiega il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel nella lettera di convocazione ai vari leader europei che oggi parteciperanno alla videoconferenza. L’impressione è che nel Consiglio Ue di metà luglio si arriverà al via libera definitivo del piano, con fondi però che con ogni probabilità non arriveranno prima del 2021: proprio questo ulteriore ritardo ha posto l’Italia in prima fila per un “anticipo” già il prossimo autunno, con risposte finora discordanti in merito anche all’interno della stessa Commissione Europea (Gentiloni e Dombrovskis, giusto per citare due nomi).

L’INFORMATIVA DEL PREMIER

In attesa di capire se effettivamente avverrà in breve che «tutti gli Stati membri esaminino la proposta della Commissione rapidamente e lavorino in maniera costruttiva a un compromesso nel migliore interesse dell’Unione», come auspica Michel, l’Italia giunge a questo appuntamento con le idee tutt’altro che chiarite. Il piano proposto dalla Von der Leyen (750 miliardi di euro, di cui 500 a fondo perduto) sembra convincere parte della maggioranza – all’Italia andrebbero 172,7 miliardi di euro secondo i calcoli fatti in base al rapporto Pil-Debito Pubblico – ma vi è assoluta non chiarezza su quali condizioni saranno richieste ai Paesi che aderiranno al Recovery Fund. Come recentemente ribadito agli Stati generali (organizzati dal Premier Conte per fornire un adeguato “Recovery Plan” italiano) dal Governatore della Banca d’Italia Visco, «i fondi europei non sono mai gratis».

Per questo il Presidente del Consiglio è andato mercoledì in Parlamento per una doppia informativa sul Consiglio Ue di oggi, spiegando come sul Mes non vi saranno richieste prima di luglio mentre sul Recovery Plan si lavora per averlo pronto da settembre: «Al momento manca la proposta formale di un quadro finanziario pluriennale da Michel e l’incontro avrà una natura solo consultiva per fare emergere convergenze e dissensi. Prima di un accordo definitivo sarò in Parlamento per chiedere il vostro voto alla luce proposta formale dell’Italia», ha spiegato il Capo del Governo in Aula, ribadendo poi come la decisione politica del Consiglio Ue «è un obiettivo storico davanti alla peggiore crisi economica da oltre 70 anni, noi non possiamo permetterci liturgie e compromessi al ribasso, non lo permettono le vittime del Covid e le famiglie, i giovani e le imprese che affrontano le consegue economiche e sociali. Per questa ragione politica e morale tutti gli stati membri sono chiamati a decisioni di alto profilo».

L’AVVISO DI MATTARELLA A CONTE

Come però ammesso dallo stesso Conte, le posizioni dei Paesi Ue in vista del Consiglio Europeo di oggi sono tutt’altro che unitarie con l’Italia che però chiede che la proposta non si discosti dal piano della Commissione «quanto al volume delle e rimanendo fermo il principio del finanziamento straordinario a lungo termine». Nel frattempo, ha stupito molti però l’invito-convocazione fatto all’improvviso ieri dal Quirinale con il Governo Conte chiamato a discutere del Consiglio Ue: il Presidente della Repubblica, come filtrato dal Colle, ha chiesto esplicitamente al Premier Conte «Servono risposte rapide e concrete sull’uso dei fondi Ue». Un monito che è sembrato conseguenza diretta del “ritardo” nella richiesta di tali strumenti europei (leggasi Mes, ma non solo) da parte del Governo, come un voler “tirare in lungo” continuo per evitare di spaccare la maggioranza in mancanza strutturale di una linea comune sul piano di ripresa e sugli appuntamento europei.

«Pur nella consapevolezza delle difficoltà residue del negoziato, trapela la soddisfazione perché le iniziali posizioni dell’Italia sugli aiuti ai singoli Paesi sono oggi patrimonio comune in Europa», riportava la nota di ieri del Quirinale, un messaggio “politico” che guarda tanto all’Europa quanto allo stesso palazzo Chigi. La convocazione del Quirinale non è sfuggita alle opposizioni che ancora due giorni fa si sono ritirate “sull’Aventino” per protesta contro la mancanza di votazione sul Consiglio Ue in Parlamento: «il Presidente della Repubblica Mattarella incontra al Quirinale Conte e una vasta delegazione di ministri in vista del prossimo Consiglio europeo. Ma come? La riunione del Consiglio europeo non era ‘solo un incontro informale‘ e per questo è stato impedito al Parlamento di votare gli atti di indirizzo al governo, come invece prevede la legge? Credo che ci sia un limite alla decenza, e che questo limite sia stato largamente superato», scrive sui social una furente Giorgia Meloni.



