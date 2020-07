Consiglio Ue Recovery Fund/ Conte: “Bisogna lavorare, Rutte? Nulla è incrollabile”

Fumata nera a Bruxelles dopo il primo giorno di Consiglio Ue per trovare la quadra sul Recovery Fund. Come era prevedibile, sono ancora troppo distanti le posizioni fra le nazioni come Italia, Spagna e Francia in primis, e quelle invece del nocciolo duro del nord capitanate dall’Olanda di Mark Rutte. Lo ha fatto chiaramente capire il presidente del consiglio Conte, che al termine della giornata di ieri ha parlato così con i giornalisti: “Abbiamo ancora da lavorare perchè le divergenze ci sono. Stiamo parlando del quadro finanziario pluriennale, per i prossimi 7 anni, stiamo parlando di uno strumento innovativo come Next Generation, il programma che contiene il Recovery Fund, quindi obiettivamente ci sono tanti aspetti tecnici da approfondire e ci sono delle divergenze che obiettivamente non siamo ancora riusciti a superare. La proposta di Michel, la possibilità di sottoporre il giudizio alle istituzioni europee sulla base dei piani di rilancio non ci accontenta, nonostante la generosità dello sforzo è una proposta che non troviamo spendile, ho avanzato una proposta italiana alternativa e abbiamo bisogno ancora di lavorare, quella proposta riguarda più che altro la governance dei piani attuativi di recovery fund, però ci sono anche altri aspetti su cui stiamo discutendo”.

CONSIGLIO UE RECOVERY FUND, CONTE: “SERVE UN ACCORDO CHE POSSA FAR RIPARTIRE L’UE”

“Qui non si tratta di porre il veto ma di trovare un accordo – ha proseguito Conte – vorrei essere chiaro, l’Italia è molto ambiziosa ma non solo per difendere i propri interessi, ma anche perchè difende una proposta della Commissione Europea. Stiamo difendendo le prerogative della CE, siamo disponibili ad entrare nella logica della revisione di qualche dettaglio ma non siamo assolutamente disponibili ad accettare una soluzione di compromesso che alteri l’equilibrio fra le istituzioni europee, ma anche l’ambizione dell’ammontare dell’intervento. Dobbiamo essere molto chiari – aggiunge il Premier italiano – dobbiamo declinare un programma che favorisca la ripresa europea soprattutto per i paesi più colpiti quindi deve essere un programma che deve rispondere alle caratteristiche adeguatezza, proporzionalità ed effettività, se manca uno di questi aspetti lo strumento non è ben strutturato e funzionale. Effettività significa che sia effettivamente perseguibile, se frapponiamo degli ostacoli operativi lo rendiamo inefficace, non serve a nessuno, non soltanto all’Italia ma all’Europa”. Sulla proposta avanzata dall’Italia: “La nostra era una proposta che consentiva al Consiglio di poter formulare delle osservazioni critiche per sollecitare da parte della Commissione una maggiore attenzione”. Il clima, nonostante le divergenze, resta comunque sereno: “Il clima è quello della consapevolezza che dobbiamo assolutamente raggiungere un risultato, purtroppo oggi c’è stata una fumata nera”. Sul ruolo tedesco: “La Merkel ha avuto un grande ruolo per orientare il suo paese verso questa soluzione, importante il ruolo della Germania”. Infine, sul Falco Rutte: “Incrollabile? Nulla lo è nella vita”.





