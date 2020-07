Consiglio Ue su Recovery Fund/ Conte ‘scalpita’ ma l’accordo potrebbe essere lontano

Oggi e domani l’Europa prova a trovare un accordo che ormai da inizio pandemia è il vero fulcro della crisi economica post-Covid: il Consiglio Ue previsto per oggi e domani 18 luglio 2020 vede tutti i leader europei convocati a Bruxelles per la prima volta in presenza dopo l’emergenza coronavirus. I punti sul tavolo del Consiglio riguardano ormai come noto il piano di ripresa in risposta alla crisi Covid-19 – il Next Generation Eu della Presidente Von der Leyen – e il nuovo bilancio a lungo termine dell’UE: dopo le precedenti riunioni interlocutorie, grandi trame trasversali tra i vari Paesi sono state condotte in queste ultime settimane per poter cercare già oggi un accordo di massima che faccia scattare il Recovery Fund nei prossimi mesi. I finanziamenti per le singole economie europee, come spiegato dal Commissario Paolo Gentiloni, non arriveranno prima del 2021 ma proprio per questa tempifica molto estesa (servono infatti le singole negoziazioni dei Recovery Plan dei vari Paesi Ue, con tanto di approvazione della governance europea per ogni prestito erogato) Conte, Merkel e Macron intendono spingere per un accordo già entro luglio.

I 6 PUNTI DEL PIANO MICHEL

«Gli obiettivi della ripresa possono riassumersi in tre parole: convergenza, resilienza e trasformazione. Concretamente, questo significa riparare ai danni causati dalla COVID-19, riformare le nostre economie e rimodellare le nostre società», ha spiegato il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel nella lettera di convocazione ai leader Ue in arrivo oggi a Bruxelles. I 6 punti costitutivi del possibile accordo sono stati identificati in Entità del QFP (1 074 miliardi di EUR per realizzare gli obiettivi a lungo termine dell’UE); correzioni forfetarie per Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia; Entità del Recovery Fund da 750 miliardi di euro; Prestiti e sovvenzioni in modo da garantire «no oneri eccessivi per gli Stati membri con elevati livelli di debito»; Ripartizione del dispositivo per la ripresa e resilienza (70% dei fondi per il 2021-2022, il 30% per il 2023); Governance e condizionalità, con la scelta decisiva tra Commissione Europea o Consiglio Ue per decidere i vari stanziamenti dei prestiti e i monitoraggi successivi.

CONSIGLIO UE: COSA PROPONE L’ITALIA DI CONTE

L’Italia dopo il tour diplomatico del Premier Giuseppe Conte (che ha toccato Spagna, Portogallo, Olanda e Germania) arriva all’appuntamento del Consiglio Europeo con la volontà di trovare subito un accordo che eviti ulteriori ritardi nei prestiti e soprattutto una stringente condizionalità nel poter metter mano agli oltre 100 miliardi di euro che potrebbero arrivare per la sola Italia. «Non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre», ha scritto ieri su Facebook il Presidente del Consiglio arrivando a Bruxelles per la due giorni di riunioni europea. Dopo l’intervento al Parlamento, dove ha chiesto che non si permettano «logiche al ribasso», il Capo del Governo ha insistito sulla necessità di un Recovery Fund tempestivo e poderoso per il rilancio dell’Unione Europea dei prossimi mesi: «dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund e il Quadro Finanziario Pluriennale. Le nuove risorse ci consentiranno di investire nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e di perseguire il rilancio economico e sociale di cui il nostro Paese ha bisogno. Confrontiamoci duramente, lavoriamo meticolosamente sui dettagli, ma non perdiamo di vista la prospettiva e la visione “politica” che guida la nostra azione. È il tempo della responsabilità». Nello specifico, l’Italia proverà a negoziare un Recovery Plan fin da fine luglio e che non vi siano tagli a quei 500 miliardi (sui 750) di sovvenzioni proposti da Francia e Germania, come invece vorrebbero proporre i “Paesi frugali” (Olanda, Danimarca, Svezia e Austria) che sostengono l’aumento oltre i 250 miliardi del piano attuale dei prestiti con condizionalità.

IL PROGRAMMA DELLA 2 GIORNI EUROPEA

Sul tavolo dell’Ue ci sono dunque oltre a Recovery Fund e piano di bilancio a lungo termine, anche i cosiddetti “rebates” ovvero gli sconti che l’Ue concede ad alcuni Paesi: Conte li ha definiti “aiuti anacronistici” esattamente come i paradisi fiscali permessi in alcune aree dell’Europa. «Ogni nostra, anche parziale, flessibilità riguardo all’esigenza politica, per alcuni Stati Membri, di mantenerli non può che essere condizionata ad una piena e effettiva apertura da parte di quei Paesi ad un accordo rapido e di alto profilo sul Next Generation EU», ribatte Conte in una sorta di braccio di ferro che probabilmente andrà avanti per tutti i due giorni di Consiglio Europeo che si aprono stamane. Il programma fitto di incontri procederà dalle ore 10 di oggi e continuerà per tutta la giornata di venerdì e pure quella di domani, 18 luglio 2020: «Sul bilancio pluriennale Ue che comprende il Recovery Fund l’accordo è ancora lontano e sarà necessario costruire ponti tra le diverse posizioni ribadite dai Governi Ue anche alla vigilia del vertice a Bruxelles, il primo di persona dopo mesi di riunioni in videoconferenza», sono le voci riportate da fonti autorevoli dell’Agi da Bruxelles vicino al Presidente Michel. La situazione è difficile, come ammesso dalla Cancelliera Angela Merkel nell’ultimo bilaterale col Premier Conte: i quattro Paesi ‘frugali’ (Olanda, Svezia, Danimarca e Austria), scrivono ancora le fonti dell’Agi, «avrebbero proposto un taglio dei sussidi a fondo perduto dai 500 miliardi previsti dal piano di Recovery Fund ai 400 miliardi ritenuti meno indigesti dai Governi più scettici».



